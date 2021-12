Descubren un “pasaje geológico subterráneo” que conecta las Islas Galápagos con Panamá

Foto: Gentileza

Un manantial frío en Panamá, un país alejado de cualquier volcán activo, no debería mostrar fuertes signos de fuentes volcánicas profundas. No obstante, científicos descubrieron rocas en Panamá que muestran signos de intensa actividad volcánica, lo que ha causado confusión y han tratado de descubrir su origen durante décadas. Ahora, un nuevo estudio publicado recientemente en PNAS podría haber resulto el misterio.

En lo que constituye un fenómeno geológico, hasta ahora desconocido por la ciencia, los investigadores suponen que la presencia de las rocas del manto terrestre, que se encuentran a más de 1.609 kilómetros de su lugar de origen, podría deberse a un pasaje geológico bajo Panamá.

La abertura, ubicada a unos 100 km por debajo de la superficie de la Tierra, podría permitir que un flujo de materiales del manto viaje por la mitad occidental del país desde debajo de las Islas Galápagos hasta Costa Rica. En otras palabras, estas rocas habrían sido arrastradas por el “viento del manto” mediante una especie de ‘pasaje subterráneo’.

Los autores del estudio llegaron a sus conclusiones luego de analizar la composición de las muestras de piedra recuperadas en el centro de Panamá, las cuales presentaban una firma química correspondiente a la de la pluma del manto procedente de las Galápagos.

“Las distintas fuentes de material geológico suelen tener composiciones diferentes, por lo que podemos rastrear la contribución de las distintas regiones del manto”, explicó el autor del estudio David Bekaert a Live Science.

En ese sentido, agregó: “descubrimos que, en lugares concretos de Centroamérica, concretamente en el oeste de Panamá y detrás del arco volcánico de Costa Rica, tenemos algunas firmas exóticas que realmente se parecen a lo que hay en las Islas Galápagos”.