EE.UU: las personas vacunada contra el Covid-19 puede juntarse sin usar barbijo

EE.UU. La máxima autoridad sanitaria que investiga y monitorea el avance del coronavirus en Estados Unidos difundió este lunes una guía muy esperada para los que ya están totalmente vacunados contra el Covid-9, donde señala que este grupo ya puede reunirse libremente en interiores con otros que también estén inmunizados, aunque todavía deben respetar el uso de barbijo y el distanciamiento social en lugares públicos.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) también informó que las personas totalmente vacunadas pueden visitar en un espacio cerrado a personas no vacunadas de un solo hogar, siempre y cuando entre los no vacunados no haya alguien que esté en riesgo de enfermedad.

Eso significa que los abuelos totalmente vacunados pueden visitar a niños o adultos sanos no vacunados (que no sean del grupo de los vulnerables), sin máscaras o distanciamiento físico. Pero la visita debe limitarse a un hogar, y en caso de que se sume algún vecino adulto no vacunados, la visita debe moverse al aire libre y todos deben usar máscaras y mantenerse a distancia.

Las recomendaciones llegaron cuando la campaña de vacunación en Estados Unidos avanza con celeridad con tres tipos de vacunas aprobadas: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson’s. Casi el 20 por ciento de la población recibió al menos una dosis y hay estados donde ya se vacuna a los mayores de 55. Los casos están disminuyendo y también las muertes, mientras que ya comienza la reapertura de escuelas y negocios y en algunos estados (como Texas) ya han decretado una normalización total de las actividades.

En ese sentido, los funcionarios federales de salud advirtieron repetidamente contra esa flexibilización demasiado rápida de restricciones, que incluyen la no utilización del barbijo en público, porque temen que estos movimientos puedan alentar a una cuarta ola de infecciones y muertes.

Mientras que la agencia resalta que los lineamientos emitidos este lunes son consejos en base a lo que se sabe hasta ahora y deja espacio para enmiendas a medida que se dispongan nuevos datos. El CDC tampoco descarta la posibilidad de que personas totalmente vacunadas puedan desarrollar infecciones asintomáticas y propagar el virus sin darse cuenta a otros, y llamó a los que están vacunados a seguir practicando ciertas precauciones.

También alentó a las personas a vacunarse con la primera vacuna que esté disponible para ayudar a poner fin a la pandemia y así poder reanudar una vida normal. El organismo destacó que las vacunas son altamente eficaces para prevenir enfermedades graves de Covid-19, hospitalización y muerte.

Muchos más estadounidenses tendrán que ser vacunados completamente antes de que las medidas restrictivas puedan ser suspendidas totalmente, dijo, ya que la mayoría de los estadounidenses aún no recibieron la vacuna. Hasta el domingo, alrededor de 58,9 millones de personas habían recibido al menos una dosis de una vacuna Covid-19, incluyendo alrededor de 30,7 millones de personas que han sido totalmente vacunadas, según CDC. Los proveedores están administrando alrededor de 2,16 millones de dosis por día en promedio.

Hay bastante incertidumbre sobre los riesgos del contagio entre vacunados y no vacunados porque los científicos aún no pueden determinar con claridad si las personas inmunizadas pueden transmitir el virus. También existe incertidumbre sobre qué tan bien protegen las vacunas contra las variantes emergentes del virus y cuánto dura la protección de la vacuna.

La CDC dijo este lunes que “un creciente cuerpo de evidencia” sugiere que las personas que están totalmente vacunadas tienen menos probabilidades de tener infecciones asintomáticas y “potencialmente menos propensas a transmitir el virus que causa Covid-19 a otras personas”. Aun así, la agencia no descartó la posibilidad de que pudieran transmitir el virus sin darse cuenta.