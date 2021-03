El Canal de Suez suspende la navegación y bloquea el paso de 9.600 millones de dólares diarios

Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez observa el Ever Given. Foto: REUTERS

La Autoridad del Canal de Suez- un canal navegable situado en Egipto que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo-decidió este jueves suspender de forma temporal la navegación por esa vía, mientras se terminan los trabajos de reflotación del Ever Given, el portacontenedores de bandera panameña, que se quedó varado y atravesado el martes bloqueando esta vía marítima.

En un comunicado, la entidad anunció la suspensión “de manera temporal hasta que terminen las obras de reflotación del gigante portacontenedores”, dijo su presidente, el almirante Osama Rabie.

Por su parte, Shoei Kisen Kaisha, la empresa japonesa que opera el reflote, se disculpó por los problemas que el bloqueo de este inmenso buque que está provocando en el tráfico marítimo “En cooperación con las autoridades locales y la compañía Bernhard Schulte Shipmanagement estamos intentando desencallarlo, pero estamos enfrentándonos a una dificultad extrema“, señaló la compañía en un comunicado.

Esta decisión se produce luego de que el miércoles pudieran acceder al canal desde el Mar Mediterráneo 13 embarcaciones, que sólo pueden llegar al Gran Lago, ya que el tramo sur está atascado por el Ever Given, por lo que tampoco han podido entrar los barcos desde el mar Rojo.

Los esfuerzos para reflotar al Ever Given y abrir el paso a las naves se reanudaron el jueves en Egipto. Los remolcadores y las excavadoras no han podido mover el barco, y algunos expertos dicen que podría prolongarse al menos hasta el lunes.

El barco se dirigía de Yantian (China) a Rotterdam, quedó varado el martes. Venía de ingresar a la vía proveniente del mar Rojo en el sur, y enfrentó una “falta de visibilidad” debido a una tormenta de arena, fenómeno corriente en Egipto en esta época.

Foto: AFP

El Ever Given tiene 400 metros de largo, 59 de ancho y un peso de 200.000 toneladas, es uno de los buques contenedores más grandes del mundo.

Cómo impacta en el comercio mundial

El barco está bloqueando envíos por un valor estimado de USD 9.6 mil millones por día, incluidos alimentos y petróleo, lo que tendrá un impacto en la economía mundial, según advirtieron los expertos.

La cifra se basa en una evaluación de Lloyd’s List que sugiere que el tráfico en dirección oeste tiene un valor de alrededor de USD 5.1 mil millones por día y el tráfico en dirección este aproximadamente USD 4.5 mil millones.

Hay alrededor de 185 embarcaciones esperando para transitar por el canal según muestran los datos compilados por Bloomberg, mientras que Lloyd’s estima 165.