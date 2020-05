Fuerte interna entre cardenales por un texto

Asimismo, asegura que las respuestas a la pandemia “son un excusa” para frenar la libertad de culto.



En su cuenta de Twitter, Sarah aseguró que puede compartir “a título personal” algunos aspectos de la carta titulada “Por la Iglesia y por el mundo” pero que explícitamente pidió al autor de la misiva, el ultra-conservador Carlo Maria Vigano, no aparecer como firmante.





En la carta fue publicada por Vigano en el sitio ‘Veritas Liberabit Vos’ (La Verdad los hará Libres), ya no se encuentra en internet pero se publicó que “la salud pública no debe ni puede convertirse en una excusa para infringir los derechos de millones de personas en todo el mundo, y mucho menos para privar a la autoridad civil de su deber de actuar con prudencia en pro del bien común”, según la transcripción del sitio Religión Digital.

Otro suscriptor de la misiva es el cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller, a quien el papa removió en 2018 como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por su poco interés en investigar los casos de pedofilia dentro de la Iglesia.



También figura un obispo emérito de Hong Kong, crítico habitual del acuerdo que, en septiembre de 2018, firmaron China y el Vaticano para la designación conjunta de obispos.