India: una fábrica de iPhone fue saqueada por trabajadores que llevaban cuatro meses sin cobrar

Alrededor de un centenar de personas fueron detenidas después del saqueo de una fábrica de iPhone en el sur de India, donde los trabajadores aseguran que no reciben sus salarios desde hace cuatro meses y que han sido explotados.

Este motín tuvo lugar el sábado en la fábrica del grupo taiwanés Wistron Infocomm Manufacturing, ubicada en los suburbios de Bangalore.

Imágenes filmadas en el lugar mostraban cristales hechos añicos y coches volcados. También fueron destruidas cámaras de videovigilancia, lámparas y ventiladores, así como fue incendiado un coche.

Los medios de comunicación locales informaron que los empleados se quejaban de que no habían percibido sus sueldos desde hacía cuatro meses y fueron obligados a trabajar horas extra.”La situación está ahora bajo control. Se han desplegado equipos especiales para investigar el incidente”, indicó este domingo la policía, añadiendo que no hubo que lamentar heridos.

El viceprimer ministro del estado de Karnataka, C.N. Ashwathnarayan, denunció estos actos como “violencia gratuita”, agregando que su gobierno garantizará que se eche luz “sin dilación” sobre este asunto.”Nos aseguraremos de que los derechos de los trabajadores sean respetados y se les pague todo el dinero adeudado”, afirmó.

Un dirigente sindical local denunció la “explotación brutal” a la que son sometidos los trabajadores de las fábricas.”El gobierno del estado ha permitido que la empresa no respete los derechos fundamentales” de los empleados, señaló el sindicalista Satyanand (quien utiliza un solo nombre) al diario The Hindu. El grupo Wistron no quiso hacer comentarios sobre los hechos.

