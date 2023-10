La experiencia de una familia obereña en medio de la guerra en Israel

La familia obereña había llegado a Israel hace seis meses con la ilusión de conocer el país y cumplir un sueño, pero se vieron sorprendidos por la actual situación de conflicto.

“Estábamos festejando una fiesta y no ocupamos el celular ese día. Justo me enfermé y no fui a la sinagoga. Escuchamos las sirenas, algo que ya habíamos experimentado meses atrás, y tenemos un refugio en nuestro departamento”, relató Nahuel Aranda en diálogo con el noticiero de Misionescuatro. “Pensamos que eran misiles en el aire, cosas que suelen suceder, pero esta vez sonaron cinco veces”.

En este barrio cerrado, como en muchas zonas de Israel, la mayoría de las viviendas cuentan con refugios, generalmente diseñados como bunkers de concreto con puertas y ventanas de acero. “El país está hecho para esto”, comentó Aranda. “Cuando suenan las alarmas, tienes cinco minutos para correr hasta los refugios, y luego esperas un minuto antes de poder escuchar las explosiones”.

Para la familia Aranda, esta situación es completamente nueva, ya que, en su ciudad natal disfrutaban de una paz absoluta. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, han decidido quedarse en Israel por el momento. “Me siento seguro con el Ejército israelí, con una moral alta y respeto por el ser humano. Confío en ellos y tenemos esperanza de que se resuelva esto y mejore”, afirmó Nahuel.

Sobre la posibilidad de regresar a Argentina, Nahuel comentó: “Dependerá de la situación. Si los acontecimientos lo ameritan, así será. Argentina es un buen país, donde nacimos, y Misiones es un hermoso lugar al que volveremos, por supuesto”.

El obereño también destacó la importancia de la fe en momentos como este, mencionando que la gente en Israel se une en la creencia de que Dios los cuida y protege como protector del pueblo.

En medio de la incertidumbre y el conflicto en la región, Nahuel Aranda y su familia representan la valentía y la determinación de quienes eligen enfrentar desafíos difíciles con esperanza y fe en un futuro mejor, mientras abogan por la coexistencia pacífica en un mundo marcado por conflictos religiosos y políticos.