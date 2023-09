La NASA anunció la fecha de publicación de su estudio sobre los ovnis

Imagen de vídeos desclasificados de OVNIs por Estados Unidos en 2020. EFE

La NASA anunció que publicará este jueves 14 de septiembre el informe completo del equipo independiente sobre fenómenos anómalos no identificados (FANI), que encargó en 2022, y que ofrecerá una conferencia de prensa en su sede en Washington para dar a conocer las conclusiones del estudio.

Se trata del avistamiento de eventos ocurridos en el cielo y que no se corresponden con la presencia o el efecto de aeronaves, ni tampoco pueden ser identificados como alguno de los fenómenos naturales ya conocidos desde el punto de vista científico.

Además, el organismo adelantó que el informe no presenta una revisión ni evaluación alguna de observaciones previas de este tipo de hechos.

La conferencia estará encabezada por el director, Bill Nelson; el administrador asociado, Nicola Fox; el administrador adjunto de investigación, Dan Evans, y el presidente de la Fundación Simons y presidente del equipo de estudio independiente de la UAP de la NASA, David Spergel.

El tema de los ovnis y posibles extraterrestres cobró relevancia cuando el expiloto de la Marina estadounidense y ex oficial de inteligencia David Grusch declaró en el Capitolio que Estados Unidos había rescatado restos biológicos no humanos de objetos voladores no identificados, que mantiene ocultos en lugares estratégicos.