Merkel: “No estamos al final de la pandemia, sino al principio”

Alemania todavía está al principio de la pandemia de coronavirus y tendrá que convivir con ella durante mucho tiempo. Ésta es la idea que hoy ha querido transmitir la canciller Angela Merkel a la población, en un discurso en el Parlamento.

«Hemos ganado tiempo», afirmó Merkel «pero no podemos volver a nuestra vida antes del coronavirus». La canciller añadió que «Alemania está dispuesta, en el espíritu de la solidaridad y de forma temporal, a hacerrcontribuciones claramente más elevadas al presupuesto comunitario» para ayudar a los socios más afectados por el Sars-Cov2. De todos modos, esta contribución «más importante» sería por un «periodo limitado», dijo Merkel.

Precisamente los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea comienzan este jueves la negociación sobre el fondo de recuperación con el que quieren relanzar la economía una vez superada la crisis sanitaria. «Europa no es Europa si no se entiende como tal. Europa no es Europa si en un momento de emergencia no actúa de forma conjunta», subrayó la canciller.

En Europa, donde el coronavirus ya ha a 112.848 personas -dos tercios del total de las víctimas-, según las últimas cifras, rige en la mayoría de los países un confinamiento más o menos estricto.

Algunos, como Alemania, Austria, Noruega o Dinamarca han empezado a levantar parte de las medidas de confinamiento, pero manteniendo el distanciamiento social. «Ir demasiado deprisa sería un error», advirtió recientemente Angela Merkel.

Los casos confirmados de coronavirus en Alemania aumentaron a 148.046, según mostraron datos del Instituto Robert Koch, mientras el número de personas que se han recuperado es mayor que el número de casos nuevos.

«Es precisamente porque las cifras dan lugar a la esperanza por lo que me siento obligada a decir que este resultado provisional es frágil. Estamos sobre una capa fina de hielo, muy fina», dijo Merkel. «No estamos viviendo en la fase final de la pandemia, sino al principio».

Los colegios comenzarán a abrir en Alemania a partir del 4 de mayo, con prioridad para los estudiantes de último año. Los peluqueros también podrán reabrir entonces.

«Si mostramos la mayor resistencia y disciplina posibles en esta pandemia, podremos volver a la vida económica, social y pública de la manera más rápida y sostenible», dijo Merkel.

Fuente: EMO