Mujica se retira de la política

El expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) dejará en breve su escaño de senador por edad y por cuestiones de salud, según lo confirmó este domingo al acudir a su centro de votación para las elecciones departamentales y municipales.

“Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?”, dijo a la prensa el senador del Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, en los momentos previos a emitir su voto.

“Estoy para salir por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador”, alegó Mujica, que en mayo cumplió 85 años.

El exmandatario, que ha hecho campaña apoyando a uno de los tres candidatos del FA a la Intendencia de Montevideo, Álvaro Villar, concedió especial relevancia a las elecciones locales del domingo.

“Si el mundo sigue ese proceso de globalización a los tumbos, probablemente las cuestiones municipales asuman cada vez más importancia mientras que las cuestiones nacionales van a quedar pautadas por tratados y convenios internacionales”, señaló.

Unos 2,7 millones de ciudadanos fueron llamados a votar en 7.130 centros de votación para elegir autoridades en 19 departamentos (provincias) y 125 municipios de Uruguay para 2020-2025.

A raíz de la emergencia sanitaria del COVID-19, las elecciones que estaban programadas para el 10 de mayo fueron aplazadas hasta el 27 de septiembre.