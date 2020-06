Obama, Bush, Clinton y Carter acusaron a Trump de dividir EEUU

Foto vía Telam

WASHINGTON. Los cuatro ex presidentes vivos de Estados Unidos, el ex secretario de Defensa de los dos primeros años del Gobierno de Donald Trump, el ex jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el ex jefe de gabinete, y una senadora del Partido Republicano, cuestionaron con dureza la política del actual presidente para manejar las protestas desencadenadas tras la muerte del afroamericano George Floyd, ocurrida el 25 de Mayo, a manos del policía blanco Derek Chauvin, y otros tres oficiales en Minneapolis.

“Necesitamos un Estado que sea tan bueno como sus ciudadanos, y nos merecemos algo mejor que esto”, dijo Jimmy Carter, quien fuera presidente de 1976 a 1980. “La gente que tiene poder, debe ir por delante, responder a las preguntas, y hacer que cada vez más gente sea “nosotros” y cada vez menos personas sean ‘ellos’”, aseguró por su parte, Bill Clinton, el presidente de 1992 a 2000.

“Hay un camino mejor: el camino de la mejor: la empatía, el compromiso compartido, la acción decidida, y la paz basada en la justicia. Confío en que los estadounidenses, unidos, sean capaces de encontrar ese camino”, aseveró George W. Bush, presidente de 2000 a 2008, quien además, como Trump, pertenece al partido Republicano.

“Esto no es decidir entre esto y lo otro. Para lograr el cambio hay que hacer que la gente en el poder se sienta incómoda, y trasladar eso a soluciones prácticas y a leyes”, sentenció Barack Obama, el presidente de 2008 a 2016, inmediato predecesor de Trump.

Según El Mundo, estas son algunas de las frases del “Club de los Presidentes” contra Donald Trump por la muerte de Floyd, cuya autopsia reveló que tenía coronavirus, aunque no falleció por esa enfermedad, sino por asfixia traumática. El caso de Floyd, que fue filmado mientras era asfixiado por Chauvin y otros tres policías, desataron protestas masivas en EEUU, con saqueos y ataques a grandes comercios. Aunque en los últimos dos días éstas han sido mayoritariamente pacíficas.

Críticas de militares y un importante ex funcionario

A estos cuestionamientos de los ex presidentes, se sumó la posición de empresas líderes de las nuevas tecnologías como Amazon, Microsoft, Google, Apple, Uber y Lyft, o el mayor banco de EEUU, JP Morgan, que admitieron abiertamente que en el gigante del norte, continúa existiendo la discriminación racial. No obstante, la base de votantes de Trump cree que el presidente es el enemigo del establishment, y que todos los que le critican están vendidos.

En cambio, otras críticas sí poseen más impacto entre las opiniones de los votantes de Trump, y por añadidura, a sus ambiciones reeleccionistas. Entre ellas, puede mencionarse la condena a las políticas del presidente, realizada por el ex jefe del Estado Mayor, el almirante Mike Mullen. Y, sobre todo, la del general de cuatro estrellas y secretario de Defensa James Mattis, que goza de un prestigio inmenso entre la base de votantes de Trump. Este militar acusó a Trump de ser un peligro para la Constitución Norteamericana. Y comparó el tono divisivo de su retórica con el de Adolf Hitler durante la Alemania nazi.