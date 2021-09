Por no estar vacunado, Bolsonaro debió cenar en una vereda de Nueva York

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue fotografiado el domingo cenando un pedazo de pizza estando de pie en una calle de Nueva York. Según la prensa brasileña, no se le permitió ingresar al establecimiento por no estar vacunado.

Bolsonaro, quien se encontraba en la Gran Manzana con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), decidió probar una de las comidas características de Nueva York. Y aunque pudo hacerlo, no fue como uno esperaría.

Tanto él como el resto de los ministros que lo acompañaron en su viaje debieron comer fuera de la pizzería a la que habían ido. Esto se debe a que, para ingresar a la misma, era necesario mostrar el certificado de vacunación con un documento de identidad.

Tras viralizarse la imagen del presidente brasileño la prensa infirió que no había recibido la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, no implicó en principio mayor preocupación para los allí presentes que celebraron, incluso, compartiendo la fotografía.

En relación a los rumores que circularon sobre la inoculación del presidente de Brasil, fue el mismo Bolsonaro quien decidió despejar las dudas durante un encuentro que mantuvo el lunes con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.

“Todavía no me he vacunado”, alardeó entre risas mientras Johnson le recomendaba la vacuna británica AstraZeneca. Al alcalde de Nueva York, el demócrata de Blasio, no le gustó demasiado la actitud de Bolsonaro y salió a criticarlo inmediatamente.

“Debemos enviar un mensaje a todos los líderes del mundo, incluido y muy particularmente a Bolsonaro, de Brasil, que el que quiera venir tiene que estar vacunado”, porque “todos deberíamos estar seguros juntos”, dijo de Blasio a la prensa.

Previo a su más reciente comentario, el alcalde de Nueva York había exigido que todos los miembros de las delegaciones que participen en la Asamblea General de Naciones Unidas que inicia este martes, estén inoculados.