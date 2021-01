Rusia: ordenaron detener por 30 días al opositor Alexéi Navalny

Un partidario de Alexéi Navalny con una pancarta ‘¡Por Navalny!’ frente a la comisaría de Jimki, cerca de Moscú, donde el político permanece detenido, 18 de enero de 2020. Foto: Reuters

Un tribunal ruso ordenó este lunes la detención durante 30 días del opositor Alexéi Navalny, arrestado este domingo al llegar a Moscú procedente de Alemania, donde estuvo cuatro meses recuperándose de un cuadro severo de envenenamiento del que responsabilizó al Gobierno del presidente Vladimir Putin, quien rechazó la acusación y denunció una campaña de desinformación desde Occidente.

La primera foto que publicó Alexei Navalny en sus redes tras ser dado de alta. (Foto: Instagram/Navalny)





“Alexéi Navalny queda detenido durante 30 días hasta el 15 de febrero“, publicó su abogado Vadim Kobzev en su cuenta Twitter, apenas minutos después de que el dirigente opositor publicara un video en sus redes sociales en el que llamó a los rusos a “salir a la calle”, en un video.



“Lo que estos bandidos temen más, ustedes ya lo saben, es que la gente salga a las calles (…) entonces no tengan miedo, salgan a la calle, no por mí sino por ustedes, por su futuro“, arengó Navalny.



Sus abogados habían denunciado más temprano que, desde su arresto “ilegal” el domingo en un aeropuerto de Moscú, no le permitían al opositor entrevistarse con ellos.



Además, funcionarios de otros países condenaron este hecho, como el caso de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y de Alemania.



“Condeno la detención de Alexéi a su retorno a Rusia. Las autoridades rusas deben liberarlo inmediatamente y garantizar su seguridad“, instó la funcionaria en una nota oficial en la que añadió que la “detención de opositores políticos es contrario a compromisos internacionales asumidos por Rusia” e insistió en una “investigación profunda e independiente sobre el ataque”.

Para el Gobierno de Rusia, los países occidentales buscan “desviar la atención de su profunda crisis” con las críticas a la detención de Navalny.



“Vemos cómo han aprovechado las noticias de ayer sobre el regreso de Navalny a Rusia. Se nota la alegría con la que se dan los comentarios, casi todos iguales”, sostuvo este lunes el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante una conferencia de prensa.



El 20 de agosto pasado, Navalny, opositor acérrimo de Putin, se sintió mal repentinamente en un vuelo desde Tomsk, Siberia, hacia Moscú, por lo que el avión realizó un aterrizaje de emergencia en la ciudad rusa de Omsk, donde estuvo hospitalizado 48 horas.



Tras reunirse con Putin, la pareja de Navalny logró que lo trasladaran a Berlín, donde estuvo internado -incluso en coma- y luego recibió el alta.



Tres laboratorios europeos concluyeron que había sido envenenado con una sustancia neurotóxica de tipo Novichok y el dirigente opositor acusó desde el principio al Gobierno ruso.



Sin embargo, Rusia siempre negó que Navalny haya sido envenenado y sostuvo que la sustancia tóxica de tipo Novichok no estaba presente en su organismo cuando fue tratado en Rusia.



A mediados de diciembre Putin declare que esa acusación no fue producto de una “investigación” sino de “materiales de los servicios especiales estadounidenses”, y sugirió que Navalny contaba con apoyo de servicios de inteligencia extranjeros.

La Justicia rusa no abrió una investigación sobre las acusaciones de envenenamiento hechas por Navalny, sí hay un proceso contra él “por fraude masivo”.