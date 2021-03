Senador chileno propuso donar 15 mil vacunas contra el Covid-19 a la Argentina

Se trata del senador chileno Carlos Bianchi Chelech, quien presentará un pedido formal para que Chile done 15 mil dosis de vacuna contra el coronavirus a los habitantes de la ciudad santacruceña de Río Turbio, ya que esta recibe a cientos de ciudadanos de Puerto Natales, localidad chilena a solo 30 km de distancia.

Se calcula que en esa localidad el 40 por ciento de la población es chilena, por ello el legislador manifestó que “efectivamente me contactan y me cuentan la realidad que estaban viviendo en Río Turbio, eso llama mi atención y mi preocupación y me quede con el compromiso de ver de qué manera nosotros podríamos contribuir”.

Cabe señalar que todos los meses cientos de ciudadanos del lado chileno concurren a Rio Turbio a cobrar su jubilación y otros haberes, no obstante, no pueden hacerlo por la crisis sanitaria.

“Estuve en Tierra del Fuego, por el lado chileno, e hice contacto con el cónsul, además con el embajador, quien tiene que ver con todos los chilenos y chilenas que están fuera del país. También me llamó el canciller de Chile”. Según transcendió el pedido formal será este martes en la mesa de entradas del Senado chileno.

Además, para que Chile pueda donar vacunas, se necesita que el gobierno de Alberto Fernández autorice el ingreso de las dosis: “Esa es una alternativa, para que nosotros pudiéramos hacer llegar esta vacuna y que el gobierno de la Argentina se comprometa que vaya efectivamente a las localidades donde se están pidiendo”, detalló el legislador.

Cabe señalar que, actualmente, en Río Turbio hay transmisión comunitaria, con 82 casos activos y un total de 20 muertes por el virus acumuladas en marzo.