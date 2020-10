Trump y Biden protagonizaron el último debate presidencial

Biden y Trump en el último debate presidencial. Foto: AFP

En el último debate presidencial antes de las elecciones presidenciales estadounidenses, el próximo 3 de noviembre, Donald Trump y Joe Biden aprovecharon el tiempo en televisión para acusarse e incluso insultarse.

Trump citó alegaciones infundadas de que Biden se benefició personalmente de los negocios de su hijo. El demócrata, en tanto, sacó a relucir las opacas cuentas fiscales del presidente.

A continuación, las frases más destacadas de los candidatos

Donald Trump

“Solo tal vez aquellos (migrantes) con el coeficiente intelectual más bajo podrían volver a la corte”

En un momento, Trump criticó a Biden porque cuando fue vicepresidente instauró una política que permite que los inmigrantes indocumentados sean liberados de la custodia federal para regresar para una cita obligatoria en una corte,

“Tenemos que reconstruir a nuestro país como era antes de la plaga de China. El éxito nos va a unir”

Esta frase llegó en un momento en que se hablaba de los temas económicos, con una clara mención a China como el origen del coronavirus.

“Me lancé a la presidencia por usted”. En un momento en que Trump acusaba de incompetencia a Joe Biden, no solo por sus ocho años como vicepresidente junto a Barack Obama, sino también por su desempeño como senador (desde 1973 hasta 2009).

Joe Biden

“Estamos aprendiendo a morir con el virus, no a vivir con él”

Esta frase llegó después de que Donald Trump aceptara que la crisis causada por la pandemia del coronavirus no se iba resolver pronto.

“Rusia, China e Irán están jugando con la soberanía estadounidense. Hay países extranjeros tratando de influir en las elecciones. No sé porque Trump no se enfrenta a Putin. Todos los países que están interviniendo van a pagarla”.

“Yo no he tomado un centavo. Trump pagó 50 veces más, tiene negocios en China. No he tomado dinero. (Trump) se acurruca con los maleantes, le da la espalda a los aliados. Necesitamos a nuestros amigos. Trump legitimó a Corea del Norte, ahora pueden alcanzar territorio estadounidense. Queremos controlar para que no nos ataquen nunca”.

“Tenemos que ayudar a las empresas. Una de cada seis están cerrando, debemos aprobar un plan para darles dinero y que abran sus negocios. Escuelas con ventilación. Necesitan ayuda. Hay gente que ganan 6, 7 dólares. Los héroes deben de ganar 15”.

El último debate presidencial se realizó en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennesse y fue moderado por la periodista Kristen Welker.