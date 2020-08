Un exasesor de Trump fue detenido por fraude

Steve Bannon. Foto: Getty Images

Steve Bannon, el polémico exasesor del presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue detenido este jueves por haber supuestamente defraudado cientos de miles de dólares de donaciones en una campaña para construir el muro en la frontera entre Estados Unidos y México, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además de Bannon, la policía también imputó y arrestó a otras tres personas: Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea, por su papel en un supuesto fraude en torno a la iniciativa We Build the Wall (Nosotros construimos el muro, en inglés), una organización sin fines de lucro que recaudaba dinero para la construcción de dicho muro, la gran promesa electoral de Trump antes de su llegada al poder. Esta campaña logró recaudar unos 25 millones de dólares (21 millones de euros).

Kolfage, el fundador de la campaña We Build the Wall, había garantizado a los donantes que todo el dinero recaudado se destinaría a la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México y que no serviría para pagar “salarios y compensaciones”, según declaró la fiscal estadounidense Audrey Strauss en un comunicado difundido este jueves.

Sin embargo, los acusados no utilizaron el dinero para ese fin y se habrían repartido.

Cada uno de los acusados se enfrenta argos de conspiración para cometer fraude y de conspiración, para llevar a cabo lavado de dinero. Cada uno de los cargos podría conllevar una pena máxima de 20 años en prisión.