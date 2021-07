Un joven demandó a sus padres por haber nacido sin su consentimiento

INDIA. Raphael Samuel, es un joven de 27 años que vive en la India, y que decidió demandar a sus padres por haber nacido sin su propio consentimiento.

Mediante un video compartido en YouTube dijo las razones por las cuales planeó concretar dicha acción judicial en contra de sus progenitores. “Quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres”, comentó. Además, señaló que ellos deberían pagarle por el solo hecho de vivir.

Planteó que “si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida. Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir. A los niños, me gustaría decir: No hagas nada por tus padres si no quieres. Si quieres, si realmente tienes ganas de hacerlo, hazlo”.

El joven está relacionado con un movimiento llamado “antinatalista”, que ganó terreno en el último tiempo en la India. Quienes pertenecen a este grupo suelen resistirse a la presión social para tener hijos.