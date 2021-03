Anuncian un nuevo DNI electrónico con tarjeta chip

BUENOS AIRES. En el marco de la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández comunicó que se impenetrará un nuevo DNI electrónico con tarjeta chip. En ese sentido el mandatario afirmó que “en poco tiempo más tendremos el DNI electrónico a través de un nuevo documento tarjeta con chip que, al igual que el pasaporte, va a facilitar su tramitación y se podrá hacer de manera 100 por ciento remota”.

Y agregó: “Se seguirá mejorando el otorgamiento de certificados de pre identificación para llegar al DNI definitivo, para asistir a los sectores más vulnerables”.

Cabe recordar que si bien el Certificado de Pre-Identificación (CPI) es un instrumento que se entrega a aquellas personas cuyo nacimiento en el país no fue oportunamente inscripto, es decir que no cuentan con partida de nacimiento. Su tramitación no inicia el trámite de inscripción tardía de nacimiento, los cuales deberán realizarse en los organismos que correspondan.

Dicho trámite es gratuito y no acredita identidad, pero sus datos tienen carácter de declaración jurada y se constituye como un documento indispensable para el trámite de inscripción tardía de nacimientos.

Por otro lado, el presidente manifestó la importancia de la digitalización mediante el desarrollo de Registros Civiles digitales accediendo en línea a la información y documentación registral, la expedición de partidas y constancias digitales y adelantó que prevén que más de cien tramites de diferentes organismos también se puedan digitalizar.

Actualmente, existe la posibilidad de acceder al DNI digital que está habilitado para utilizar para diversos trámites en el que se necesita identificación. Este formato se puede utilizar de forma opcional y no reemplaza al tradicional elemento, sino que se creó como una opción para llevar en el celular y tenerlo siempre a mano. No obstante, este nuevo DNI no sirve para votar o para viajar.

Para poder acceder al DNI digital se necesita un teléfono celular con sistema operativo Android y además la aplicación “Mi Argentina” con validación de identidad activa y una casilla de correo. La aplicación posee una gran seguridad para que la persona acceda al documento ya que los datos están en deviceID y almacenados en el RENAPER. El costo por el formato tarjeta es de 300 pesos mientras que el digital es gratuito.