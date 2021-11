Comodoro Rivadavia: aparecieron perros cubiertos de petróleo

CHUBUT. Perros bañados en una sustancia negra y viscosa, con el pelaje sucio, lleno de arena. En Comodoro Rivadavia, esas imágenes se multiplicaron en las últimas semanas: son perros tirados en las playas y cubiertos con petróleo.

Algunas de estas preocupantes fotos fueron compartidas por el ambientalista Enrique Viale en su perfil de Twitter. “Es dramático, pero en Comodoro Rivadavia hay perros empetrolados. No pingüinos, perros empetrolados…”, afirmó en uno de sus publicaciones.

A su vez, en otra publicación el ecologista compartió más imágenes de perros cubiertos de petróleo en la costa de la ciudad chubutense y señaló: “Las operadoras petroleras miran para otro lado…”.

Aseguran que en Comodoro Rivadavia hay 4 mil pozos petroleros que no están bien sellados, y encima algunos de estos pozos están en medio de la ciudad, por este motivo es una postal común ver a perros empetrolados.

Consultado por el tema de los perros en Comodoro Rivadavia el subsecretario de Ambiente municipal, Daniel González, dijo: “No tomamos intervención porque no se realizó una denuncia por el canal oficial. No recibimos la noticia, y por esto lamentablemente no hemos podido intervenir”.

El funcionario comunal agregó que “por lo general a todas estas cuestiones la gente las transmite a través de Facebook, pero nunca realiza una denuncia a través de un canal oficial”.

Asimismo, González indicó que “nosotros generalmente recomendamos que la gente se comunique al 103 con Defensa Civil, y ellos nos trasladan los reclamos o denuncias cada vez que hay un incidente, ya sea por un perro empetrolado o por un derrame”.

El titular de la Subsecretaría de Ambiente local detalló que el organismo a su cargo “trabaja en conjunto con las empresas operadoras, que están obligadas a avisarnos cada vez que detectan un derrame dentro de su yacimiento. Pero si no lo hace se le levanta un acta por no comunicarse con nosotros”.