Córdoba: le explotó el celular mientras dormía y sufrió graves quemaduras

«Era impresionante lo que me ardía. Me desperté en llamas. Me quedaron ampollas desde las piernas hasta las axilas», confesó Catriel Gómez en una entrevista ofrecida a El Doce.

Según él, el hecho ocurrió el jueves, después de una salida con amigos e involucró a un dispositivo comprado hace escasos meses.

Su hermana, que se encontraba en la misma habitación, lo ayudó a apagar el fuego y lo acompañó a la guardia. «En el hospital me dijeron que nunca habían visto algo así, estaban todos sorprendidos», aseguró.

Tras el accidente, Gómez recomendó a todos que no duerman con el celular encima: «Nunca sabés lo que va a pasar», escribió en su cuenta de Facebook.

Otros casos

No es la primera vez que se reportan este tipo de incidentes en el país. En enero de 2017, un bebe de 6 meses sufrió quemaduras en un pie al explotar y prenderse fuego la batería de un teléfono celular que estaba a su lado mientras dormía, en La Plata.

Según reportó el padre del menor, el chico dormía en la cama matrimonial cuando el aparato, que estaba a su lado sin estar enchufado, estalló y al prenderse fuego le provocó una lesión profunda que requirió un largo tratamiento ambulatorio.

Asimismo, en octubre del año pasado se conoció la muerte de una adolescente de 14 años, oriunda de Kazajistán, mientras dormía. Medios locales reportaron por entonces que la razón fue la explosión de su celular, que había quedado en su almohada mientras se cargaba.



