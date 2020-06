¿Cuáles son los próximos feriados de junio?

Con el fin de no promover el turismo interciudades, y que aún así combine con el confinamiento, el gobierno nacional ha dispuesto la modificación del calendario nacional oficial de feriados y no laborables. En ese sentido, se dieron a conocer cuáles son las próximas fechas de este mes, que aún no han recibido ningún tipo de alteración por el devenir de la pandemia.

El primero de los feriados será el próximo 15 de junio, que se conmemora el Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes,que cada año es el 17 de junio, sin embargo el gobierno decidió adelantarlo dos días. Cabe destacar que si bien este día es feriado, no es de los inamovibles, por eso se logró la modificación.

Otros de los feriados será el 20 de junio, donde se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina. Este festejo sí es de los inamovibles, por lo que quedará fijo el sábado y no será fin de semana largo como sí ocurre el 15.