Duro mensaje de la Iglesia al Gobierno: “Caemos en la trampa de las discusiones de poder”

“En la Argentina, caemos en las trampas de las discusiones de poder”, fueron las categóricas palabras del monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Lo hizo en mediante la cuenta de Twitter, en su reflexión semanal.

“En Argentina también discutimos poder, no discutimos proyecto de Nación, no discutimos a dónde vamos, no pensamos a dónde tenemos que ir, no nos podemos poner a pensar juntos, sino que discutimos poder; poder mediático, poder económico, poder político”, manifestó el prelado.

La crítica de Ojea se suma a la del arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, también cercano al papa, quien había señalado que al presidente Alberto Fernández le queda poco tiempo “para evitar una debacle”.

También afirmó que hasta el momento “no hubo respuestas a las hondas angustias” de los pobres y la clase media” y en cambio se dedicó, entre otras cosas, “a promover la legalización del aborto”. “Una radicalización del oficialismo sería acercarse más al abismo”, escribió en la carta dirigida al primer mandatario.