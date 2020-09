El 40% de los inquilinos fue víctima de hostigamiento

El 37,8% de los hogares que alquilan no logrará pagar el alquiler correspondiente a septiembre y el 40,7% afirmó haber sufrido hostigamiento de los propietarios e inmobiliarias.

El dato se desprende de una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Nacional (FIN). En agosto, en el marco de la crisis, una familia tipo de 4 integrantes precisó $86.165 para no caer en la pobreza.

Agrupaciones de inquilinos exigen que, en el marco de la pandemia, se extienda el Decreto 320/20, que suspendió los desalojos hasta el 30 de septiembre.

Una familia tipo necesitó $86.165 en agosto para no caer en la pobreza. El dato se obtiene al sumar la Canasta Básica Total (CBT) del Indec correspondiente a julio (la última publicada) y el precio promedio de una vivienda de 3 ambientes en CABA, según los datos del Informe de Alquileres de agosto publicado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). La CBT totalizó $44.521 en julio (se esperan nuevas subas en agosto y septiembre) y el alquiler de un 3 ambientes promedió los $41.644.

En ese sentido, cabe destacar que la CBT publicada por el Indec da por hecho que los hogares son propietarios de sus viviendas, por lo cual no toma en cuenta los gastos de aquellos que son inquilinos.

El presidente de la FIN, Gervasio Muñoz, afirmó: “Es urgente que el gobierno nacional anuncie la extensión del decreto 320. No es momento de tener a cientos de miles de familias en la incertidumbre. En 20 días, si no se extiende el decreto, veremos situaciones de desalojos masivos. Es fundamental un plan de desendeudamiento. Así como el ATP, el Estado debe saldar las deudas de los inquilinos con los pequeños propietarios. Si no se resuelve el problema ahora, las consecuencias serán mucho más graves”.