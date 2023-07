El lenguaje jurídico y la falta de empatía entre los obstáculos más comunes para acceder a la justicia

POSADAS. Gabriela Carpineti, Abogada y Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue entrevistada en el Programa Somos Identidad, que se emite los sábados por Misiones Cuatro, para abordar las distintas barreras que existen a la hora de acceder a la justicia.

“En casos de denuncias por violencia de género, trámites de adopciones, demandas de alimentos, mediaciones previas a esos procesos; cuando uno necesita judicializar problemas, en nuestro país necesitás obligatoriamente ser representado por un abogado y ese es uno de los principales escollos para el acceso a la justicia”, señaló.

Carpineti afirmó que hay por lo menos tres obstáculos para acceder a la justicia en Argentina y detalló: “Una de ellas es el lenguaje jurídico. La mayoría de la gente no entiende nada cuando abre un expediente o cuando tiene que ir a un Tribunal a resolver un problema familiar”. En segundo lugar, la falta de empatía de jueces o fiscales, “Los que están del otro lado del mostrador, no pueden empatizar y comprender el sufrimiento y el dolor humano de esas personas humildes, en muchos casos que no terminaron los estudios y viven en situación de mucha precariedad”, expresó.

Por último, el problema del patrocinio jurídico, “¿Qué pasa si uno no tiene plata para pagar un abogado y necesita, por ejemplo, iniciar una demanda por alimentos? Es una paradoja, estás pidiendo que tu ex, el progenitor de tus hijos, te pague la cuota alimentaria y no tenés plata para pagar un abogado, entonces no podés iniciar el reclamo”, explicó.

Respecto a este último punto, Carpineti reveló que llevan varios años trabajando en el intento de acortar esa brecha, “Creamos la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito. Brinda una respuesta, pero no es total, no está en todo el país, y es una realidad”, sostuvo.

Carpineti indicó que la manera más práctica de consultar sobre estos temas, de acuerdo a cada caso en particular, es la Línea 137 y las opciones que se detallan desde allí para brindar asesoramiento gratuito.