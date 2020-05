El transporte público “es el gran vehículo de la pandemia”, dijo Ginés

BUENOS AIRES. Este domingo, Ginés González Garcia, el Ministro de Salud de la Nación, consideró al transporte público y masivo como el “gran vehículo de la pandemia”, aunque remarcó que la cuarentena para prevenir el Covid-19, no puede extenderse indefinidamente.

“Tenemos que mirar mucho el tema del transporte. Es el gran vehículo de la pandemia. Es donde explotó, como sucedió en Estados Unidos con el subte”, indicó el Ministro en una entrevista con el canal América.

En esa línea, contó que “la mitad de la sociedad no está circulando” ya que “los chicos no van a la escuela, la gente no sale a hacer deportes y muchos están trabajando desde sus casas”.

Sin embargo, mostró preocupación por la fase de la cuarentena en la que la mayoría de la gente vuelva a sus trabajos. “Cuando se abran las fábricas va a ser importante la forma en la que llegan y en la que se van los obreros. Adentro de la fábrica puede haber mucho control, pero el problema es el traslado”, afirmó.

Argentina no vivirá el horror de otros países según Ginés

No obstante, Ginés se mostró optimista con el manejo de la crisis sanitaria en el país. “La pandemia la tenemos y la vamos a seguir teniendo. Lo que podemos hacer es tratar de controlarla. Y eso estamos haciendo», aseguró Ginés, al referirse a la situación que vive el país con respecto al avance del coronavirus.

De acuerdo con Infobae, González García dijo tener la “certeza” de que Argentina “no vivirá el horror que han pasado otros países”, en referencia la cantidad de contagiados y muertes que han tenido Italia, España y Estados Unidos.

Para Ginés, “no estamos ni aproximados a esas situaciones” y ratificó que “el impacto de la pandemia es menor que en otros lugares, pero el impacto existe y es real”. Además, sostuvo que el objetivo del Gobierno “es manejar la pandemia y, sobre todo, los casos de coronavirus, para que ningún argentino se quede sin tener una atención correcta”.

Imagen ilustrativa

Es imposible que no haya casos

“No hay forma de que no haya casos. Lo que tenemos que lograr es que sean pocos, graduales, que no sobrepasen la capacidad de respuesta del sistema de salud y que nos permita mejorar ese sistema de atención a lo largo y ancho del país”, explicó en la entrevista a América.

Luego, contó que en el último mes el Gobierno entregó 1011 respiradores entre todas las provincias y adelantó que durante mayo seguirá repartiendo en todo el país. “A esta altura tenemos una capacidad de respuesta distinta», garantizó.

En lo que respecta a la extensión de la cuarentena, Ginés descartó que seguirá por un tiempo más y con otro formato. Pero evitó dar datos específicos sobre el tema. “Eso es potestad del Presidente”, aseguró. Sin embargo, dejó en claro que “no se puede pensar que la sociedad va a vivir en cuarentena en forma permanente y ese es un tema que desvela a nuestro gobierno”.