El uso de pistolas Taser: “Es muy necesario para la policía, le da otra herramienta de trabajo”, dijo un especialista

Foto: Infobae

Horacio Rodríguez Larreta anunció este lunes que las pistolas Taser comenzarán a funcionar en CABA. Son en total 60 pistolas que están en poder de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y que comenzarán a utilizarse en junio. “La inseguridad es un problema nacional que el gobierno no puede, no quiere, no sabe solucionar. La tecnología es una herramienta clave en la lucha contra el delito”, expresó el jefe de gobierno porteño durante la presentación.

En ese contexto, para seguir conociendo más voces, en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, se consultó sobre el tema con el especialista en Seguridad Pública Jorge Luis Vidal, quien además es analista en inteligencia delictual y lucha contra el narcotráfico.

“A todos los profesionales de seguridad nos interesa este tema, porque era algo que venía realmente dando de parte del Gobierno Nacional un uso político, que resultaba patético e ideologizado. Realmente no se podía discutir este tema”, expresó.

Y continuó: “casi 200 cuerpos de policías a nivel del mundo utilizan este tipo de armamento no letal para reducir a una persona, no para reducir a una persona de acuerdo al delito que esté cometiendo, sino a la situación que se está viviendo, tanto se puede utilizar para detener a una persona que acaba de cometer un hecho grave, como puede ser un homicidio. El individuo ya no está con el arma en la mano como con la que cometió el homicidio, y uno tiene que reducirlo y lo puede reducir con una pistola Taser si es la situación la que sirve y nos da la posibilidad del uso de la pistola, como así también de alguna persona que, sin ser un delincuente, tiene un brote psicótico y en la calle toma un palo o algo para dañar a cualquier otra transeúnte que esté por ahí, entonces la policía hace uso de este tipo de armas para reducirlo y poder detenerlo”, explicó Vidal.

“En realidad es muy necesario para la policía, le da otra herramienta de trabajo realmente muy buena, lo digo entre comillas, salvan vidas”, precisó el especialista.

Asimismo, agregó: “el policía tiene otra herramienta más para reducir a una persona que, evidentemente, no va a querer dejarse detener con algo que utilizan que le dispara unos dardos que esos dardos hacen una reacción. La descarga eléctrica que le da, hace una descoordinación motora a los músculos por lo cual la persona se derrumba y en cinco segundos ya está esposado y, en otros cinco segundos más, va caminando hacia el patrullero para poner la disposición de la justicia”, declaró. “Todos nuestros cuerpos tienen energía eléctrica, lo que hace la pistola Taser es descoordinar, si crea una descoordinación motora, haciendo una parálisis muscular, entonces la persona se desploma y se cae al piso, por lo cual es fácilmente detenible después, reducida así para ponerle a las esposas y llevárselo detenido”, afirmó Vidal.