Empresas de telefonía móvil, las más sancionadas por no cumplir con el registro “No Llame”

El año pasado, las prestadoras de servicio de telefonía móvil fueron las empresas más denunciadas y sancionadas por cuestiones relacionadas con llamadas de publicidad o marketing telefónico, de acuerdo con el ranking elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública en base al Registro Nacional No Llame.



Ese registro reúne los números telefónicos de las personas que no quieren recibir llamadas publicitarias. Debido a esto, las empresas de publicidad y marketing telefónico, antes de ofrecer bienes o servicios, están obligadas a consultar el Registro Nacional No Llame.

El podio de las empresas más sancionadas en 2020 por no cumplir con la Ley 26.951 de Registro Nacional No Llame, fue encabezado por Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar); seguida por Telecom Argentina S.A. (Personal), AMX Argentina S.A. (Claro) y DIRECTV Argentina S.A.

“Las sanciones impuestas a las empresas alcanzan un monto de 78 millones de pesos“, señaló la Agencia de Acceso a la Información Pública en un comunicado.



Por otra parte, la entidad recordó que se pueden realizar consultas y denuncias en el sistema del Registro Nacional No Llame.



“El titular de una línea de teléfono fija o móvil puede registrarla simplemente con su número de DNI y trámite, que aparece en la parte inferior del DNI tarjeta. La inscripción entrará en vigencia dentro de los 30 días posteriores a su confirmación”, precisó.



“Una vez registrado y confirmado, si el usuario continua recibiendo llamadas de empresas de publicidad o marketing telefónico, podrá realizar la denuncia las 24 horas del día completando el formulario disponible en el sitio web“, concluyó la agencia.