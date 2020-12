Femicidios en Argentina: mataron a una mujer cada 32 horas durante el 2020

Dieron a conocer en las últimas horas las cifras de la otra pandemia que atravesó a este 2020. En total hubo 298 femicidios, entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de este año, lo que representa un asesinato por razones de género cada 32 horas, según un relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”.

Estos datos, elaborados a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, arrojaron que “el 65,5% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas”; y que “al menos 256 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista”, señalaban desde el organismo.

Además, aseguraron que “en 2020, la pandemia no frenó los asesinatos por razones de género”, ya que ocurrieron desde el 1 de enero al 30 de diciembre un total de 298 femicidios, 25 de ellos en el mes de diciembre.

Por otro lado, estimaron que el 65,1% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. “Tal como venimos señalando, el hogar no es un lugar seguro para las mujeres“, cuestionaron.

En cuanto al desempeño de la Justicia y las fuerzas de seguridad, desde el Observatorio señalaron que ambas esferas del Estado “siguieron desprotegiéndonos: 2 de cada 10 víctimas habían realizado al menos una denuncia y sólo 19 de las 298 tenían medidas de protección, y aún así las asesinaron“.

“Esto se da en un contexto en que el 13% de las víctimas estuvieron desaparecidas previamente y, como sucedió en distintos casos, no se le tomó la denuncia a la familia e incluso se las culpó. No podemos seguir permitiendo que estas instituciones le den la espalda a mujeres, disidencias y familiares, que no tomen medidas que protejan efectivamente a las víctimas, o que cometan femicidios, como el de Florencia Magalí Morales en San Luis o el de Florencia Romano en Mendoza”, agrega el organismo en un comunicado.

En ese sentido, exigieron que “en 2021 se continúe con la capacitación en perspectiva de género dispuesta por la Ley Micaela en estas instituciones patriarcales, así como su compromiso para transformar su accionar”.