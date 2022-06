Fallo de la corte de EEUU sobre el aborto: Destacan la importancia que los Estados federales “tengan la potestad de decidir”

Corte Suprema de los Estados Unidos

El viernes último, el máximo tribunal de los Estados Unidos tomó la decisión de anular el histórico fallo de Roe vs. Wade, vigente desde 1973, el cual abrió la puerta para que la interrupción del embarazo fuera considerada un derecho constitucional. Ahora, cada estado podrá limitar o prohibir el aborto.

En ese contexto, para conocer más precisiones desde el punto de vista judicial, el abogado Bryan Villalba fue entrevistado en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro y al respecto declaró: “lo que pasó la semana pasada, como lo explica la Corte en el fallo, el poder vuelve al pueblo o a los representantes del pueblo, que son los Estados federales, quienes en su origen determinan que leyes rigen para cada Estado federal”, explicó el Apoderado UCEDE Misiones.

Asimismo, agregó: “lo que la Corte viene a decir es que no existe el derecho constitucional o federal al aborto, en todo el territorio de los Estados Unidos no existe el derecho al aborto, porque no nace de la constitución, como si lo había establecido la corte en los años 70’, cada Estado federal tiene que regular el tema”, precisó.

“A diferencia nuestra, Estados Unidos tiene una particularidad, ellos se rigen mucho por el sistema de fallos judiciales en el cual se sigue un mandato establecido por el Superior Tribunal, porque Estados Unidos no tiene una ley nacional del aborto como en el caso de la Argentina. Desde los 70’ se rigió todo el estado federal por ese precedente y no por una ley que regule la materia, si cada Estado lo limitó y reguló de forma diferente”, declaró Villalba.

También mencionó la condena de Amnistía Internacional. “Amnistía internacional está pujando para que salga una revisión, porque otra vez entramos a delimitar hasta donde llega el derecho al aborto, si hablamos de violación, de riesgos de la mujer, derechos del niño, en Estados Unidos donde el aborto juega como un mercado, porque, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país no es gratis”, precisó.

“Hoy la discusión no pasa si sos verde o celeste sino, si la forma de como implementamos las cosas que se van debatiendo día a día”, añadió Villalba.

Además, recalcó la importancia de decisión que tienen los Estados federales: “la corte tiene razón porque le devuelve a los Estados federales la potestad de decidir sobre sus cuestiones territoriales y de política. Los estados federales tienen gran potestad sobre la decisión sobre como regular este derecho a la intimidad, o el derecho al debido proceso y hace que uno tenga en cuenta las autonomías locales y las situaciones territoriales”, expresó el abogado.