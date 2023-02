Ramón Dupuy: “Están las pruebas de que lo mataron por ser varón”

Foto vía @Laoncediez

“Si bien hubo un descontento se logró lo que se pedía, prisión perpetua”, afirmó esta tarde Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio. “Si mi abogado está conforme, yo también”, aseguró sobre la condena que recibieron las culpables de asesinar al niño de cinco años, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, según informó el portal el Cronista.

“La sensación que vinimos a buscar es la prisión perpetua. Estamos conforme con eso, pero no me voy conforme con que no se le haya puesto el agravante que solicitó Mario de odio de género”, amplió.

Y manifestó que “están las pruebas de que lo mataron por ser varón. Además, la absolución de la progenitora por abuso sexual hacia Lucio, también están las pruebas”.

“Vamos a seguir”, expresó y sobre su hijo Christian contó que “se fue porque estaba mal”.