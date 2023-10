Pidieron que Aníbal Lotocki vaya a juicio por homicidio

Foto: Captura de YouTube

BUENOS AIRES. El fiscal Pablo Recchini ha emitido una orden para que Aníbal Lotocki, el controvertido cirujano, sea enjuiciado por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate, un empresario que falleció en abril de 2021 después de someterse a una intervención quirúrgica realizada por Lotocki.

Actualmente, Lotocki se encuentra bajo prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, enfrentando cargos de Homicidio Simple con dolo eventual en relación a la trágica muerte de Zárate. La investigación se centra en los eventos que llevaron a la muerte del empresario durante la operación realizada por el médico para reducir su tejido graso.

En una etapa inicial del proceso, la causa había sido calificada como homicidio culposo. Sin embargo, a raíz de la solicitud del fiscal Pablo Recchini, el juez a cargo modificó la calificación penal a homicidio simple, lo que podría conllevar penas de prisión de hasta 25 años.

La abogada de Aníbal Lotocki, Ileana Lombardo, se pronunció sobre la detención del médico hace dos semanas, calificándola como un “acto de traición”. Lombardo se acercó a la alcaidía de Villa Lugano, donde inicialmente Lotocki estaba detenido, expresando que no tenían conocimiento del horario de visita y que no pudieron ver al médico. Además, aclaró que no buscarían una excarcelación debido a la revocación de una excarcelación previa en relación a la causa del fallecido Zárate, que, en sus palabras, constituyó un “acto de traición” por parte de la Cámara.