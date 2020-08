Inician sumario al fiscal Terán tras dichos sobre los femicidios

NEUQUÉN. El fiscal general José Gerez ordenó el inicio de un sumario contra el fiscal jefe de Cutral Co, Santiago Terán, quien días atrás afirmó que las mujeres víctimas de violencia debían portar un arma de fuego y disparar contra sus potenciales femicidas.

En un comunicado, Gerez aclaró que “la afirmación respecto de que las mujeres víctimas de violencia de género deben ejercer la defensa propia resulta incompatible con la vigencia de un Estado de Derecho, donde debe primar el imperio de la Ley en todas sus dimensiones y respetarse los procedimientos judiciales y las instituciones encargadas de cumplirla”.

El viernes pasado, el mismo día que ocurrió el femicidio de María Marta Toledo en Centenario, Terán brindó una extensa entrevista en FM Fuego, una radio de la comarca petrolera, donde afirmó que “cuando el sujeto está dispuesto a matarte no hay ninguna barrera que lo frene, sólo un tiro en la cabeza, y ese tiro lo va a tener que disparar la mujer cuando el sujeto vaya a buscarla”.

Los dichos de Terán no tardaron en ser repudiados por organizaciones de mujeres, quienes rechazaron que las medidas para evitar sus propias muertes esté en manos de ellas. “La violencia machista no se resuelve con más violencia. De ninguna manera se evitarán más femicidios incitando a las mujeres, víctimas de violencia machista a la comisión del delito de homicidio. La Justicia debe cumplir con su rol y sus responsabilidades, no delegarla en las víctimas con soluciones de este nivel de irracionalidad”, plantearon en un comunicado firmado por más de 400 mujeres de diversos arcos políticos de Neuquén.

Ante esto, Gerez ordenó la realización de un sumario administrativo al fiscal jefe, “con el objetivo de determinar las responsabilidades disciplinarias que correspondan”. Asimismo, desde el Ministerio Público Fiscal afirmaron que “las expresiones del fiscal jefe fueron realizadas a título personal y no reflejan los principios y valores que rigen la actuación del Ministerio Público Fiscal”.

“Dichas manifestaciones tampoco respetan lo estipulado y regulado en la legislación internacional, nacional y provincial con relación al compromiso del Estado de prevenir, proteger, investigar, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres”, agregaron en el comunicado, donde aclararon que los dichos de Terán “desconocen que el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal requiere la justa actuación de la Ley, resguardando la vigencia de todos los valores jurídicos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a ella, en la Constitución Provincial y demás leyes”.

Además, resaltaron que la Fiscalía de Neuquén “tiene un clara y firme política en materia de género, siendo uno de los pioneros en la Argentina en la creación de una Fiscalía Especializada dedicada a la investigación y persecución de hechos configurativos de violencia contra la mujer”.