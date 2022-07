La AMIA homenajeó a las víctimas del atentado

Masiva presencia en un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Foto: Agencia AJN

Después de dos años de actividades virtuales por la pandemia la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) realizó un acto presencial frente a su sede de la calle Pasteur, para “exigir justicia y castigo a los culpables y responsables del atentado” terrorista que el 18 de julio de 1994 causó 85 muertos y más de 300 heridos.

Al cumplirse el 28º aniversario del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA-DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas rinde homenaje a las 85 víctimas fatales y a los más de 300 heridos.#AMIA28años pic.twitter.com/1xKwc8Vnco — DAIA (@DAIAArgentina) July 17, 2022

El flamante titular de la mutual argentino-israelita Amos Linetzky planteó en el acto: “¿Cómo se explica tanta impunidad?”. También cuestionó la falta de avances en la investigación e hizo críticas al Gobierno.

Discurso de Linetzky. Foto: @infoamia

“No se ha podido atrapar ni siquiera a uno de los múltiples responsables de semejante atrocidad, los canallas, miserables y asesinos de 85 personas siguen disfrutando de su vida diaria, paseando por el mundo con total libertad. Cómo se explica tanta impunidad“, cuestionó.

También fue crítico con la investigación: “La Justicia es lenta, ineficiente, inútil. No hemos aprendido nada. Es difícil explicar todo lo que no pasó en 28 años, como no sé logró atrapar a ni uno de los responsables. ¿Cómo se explica tanta impunidad?”.

Linetzky fue uno de los oradores principales junto a un sobreviviente y tres familiares de las víctimas del ataque.