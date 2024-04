La historia detrás del gesto de un policía que emocionó a todos

Las imágenes del domo mostraron al policía sentarse en el cordón, darle comida al pequeño y después regalarle un abrigo por el frío. Para culminar ese valioso momento, la madre del pequeño le brindó un abrazo agradecido al efectivo.

En diálogo con Cadena 3, el sargento Mariano Pérez relató cómo vivió ese momento y cuál fue el motivo de su accionar.

“Me senté en el cordón y me puse a hablar con el nene, vi a personas que estaban en situación de calle con hambre y con frío. El nene tiene problemas de audición, fue algo espontáneo, fue lo que me surgió. Fue mi parte humana no la policial”, afirmó el policía.

Consultado por lo que vio cuando llegó al lugar, el efectivo afirmó: “En la mirada se nota el hambre, la mirada de un chico nunca miente”.

Según lo informado en Víazeta, el sargento Mariano Pérez es padre de tres hijos de distintas edades y está casado hace 20 años. “Es una imagen que cada vez se ve más seguido lamentablemente, sentí emoción y me quedó la sensación de que podría haber colaborado mucho más”, concluyó.