La madre de Fernando: “Que ni se molesten en llamarme”

«No saben lo triste que es levantarse, mirar la cama de tu hijo y que no esté ahí, que no te pueda dar un abrazo, un beso, o que te diga ‘buen día, mami’, ‘hasta mañana, papi’, nada, no tengo por qué hablar con ellos», agregó la mujer en diálogo con Radio Mitre.

Graciela y su esposo Silvino convocaron a una marcha en el Congreso para el martes a las 18, cuando se cumple un mes del asesinato de su hijo en Villa Gesell. La mujer dijo que le gustaría “que vaya mucha gente” para que le den «fuerza para seguir luchando» ya que está «destrozada en vida».

«Que no haya nunca más otro Fernando, porque esto que le hicieron no se lo merece nadie, no se lo deseo a nadie, basta de tanta violencia, yo no voy a recuperar más a mi hijo, pero que se haga justicia y no exista otro más», sostuvo.



