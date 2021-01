Los padres de Fernando Báez Sosa pidieron que “los asesinos tengan una condena ejemplar”

Por el caso están imputados ocho rugbiers, acusados del delito de “homicidio doblemente agravado por la alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, que contempla como pena la prisión perpetua.

Los acusados son Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21). En este contexto, Graciela Sosa y Silvano Báez, reclamaron que comience el juicio oral, que ya fue solicitado por la fiscal Verónica Zamboni.

A la espera del inicio de esta etapa clave para la posible condena de los jóvenes, los acusados están detenidos en la alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata.

“Vivimos muy mal, no pudimos superar la pérdida de nuestro hijo. En el día a día es muchísimo más el dolor, no podemos creer lo que le hicieron. Lo masacraron de una manera que es muy dolorosa. Perdimos lo mejor de nuestra vida”, aseguró la madre de Fernando a la prensa porteña emocionada. “Él nos daba ganas de seguir, prosperar, ahora salimos a trabajar pero sin sentido. Pero sigo adelante, me ayuda a despejarme”, agregó.

En este sentido, los padres de Fernando reclamaron que se inicie el juicio oral contra los rugbiers. “Es incierto el inicio del juicio, esperamos que pronto se conozca la fecha. A nosotros solos nos queda pedir justicia”, manifestaron. Para Sosa y Báez, “la verdadera justicia es la condena perpetua”.

El domingo 17 de enero se realizará una colecta solidaria en honor a Fernando, además de estudiar abogacía, realizaba tareas de ayuda a los más necesitados

El crimen

Fernando Báez Sosa fue atacado a golpes la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche “Le Brique” en Villa Gesell. Había ido a bailar con unos amigos y su novia.

El ataque quedó grabado por cámaras de seguridad y teléfonos celulares, por lo que horas después detuvieron a los ocho rugbiers -que aún permanecen en el penal- y a otros dos, que fueron excarcelados e imputados como “partícipes necesarios” del crimen.

Con el avance de la investigación se pudo determinar que los jóvenes intentaron esconder evidencias y que, hasta incluso, realizaron un pacto de silencio, solo horas después del asesinato.