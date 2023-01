No hay novedades del pago del programa Hogar

Los beneficiarios del programa Hogar no cobraron en el mes de diciembre y hasta el momento no hay novedades de pago. Quien fue consultado sobre el tema fue el titular de Anses Udai Posadas, Mario “Pichi” Esper Perié.

“Va a haber un reempadronamiento de este programa, el mes de diciembre no se pagó y todavía no tenemos información o novedad si se va a pagar y como. La recomendación que hago es que, a través de Mi Argentina vuelvan a inscribirse. Por el momento no tenemos en Anses una solución, no podemos inscribir”, declaró el funcionario en una entrevista brindada al programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro.

Con respecto a la atención en las oficinas de Anses Udai Posadas aclaró: “la atención es normal, para aquellos que tienen turno se acercan de 6:30 a 12:30 el horario de atención, va a ser atendido como corresponde y, aquellos que tienen que hacer un trámite con algún trámite que no requiera turno, son muy pocos. A partir de la semana que viene, van a poder acercarse habitualmente a las 7:00 le damos un numerito en la puerta y se le atiende”.

Cabe recordar que el programa Hogar busca garantizar el acceso a la garrafa para hogares de menores ingresos y entidades de bien público. El beneficio consiste en un subsidio directo y mensual de $ 602 fijado por la Secretaría de Energía, que se reparte para cubrir una porción del precio de la garrafa de 10 kg.