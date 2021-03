PCR truchos: Piden explicaciones a Migraciones por el funcionamiento del sistema de ingreso al país

Este viernes, declaró en la causa por los PCR truchos en Cancún la enviada de Migraciones, quien ratificó la denuncia sobre la presunta emisión de certificados apócrifos, que fueron adjuntados a la declaración jurada obligatoria, presentada al organismo por un grupo de egresados que volvieron de México. En el vuelo, se detectaron 44 positivos de coronavirus.

Sin embargo, en enero, el organismo había denunciado la existencia de serias irregularidades en los formularios digitales de declaraciones juradas obligatorias presentadas por unos 10 argentinos, entre ellos menores, que regresaban del exterior: en vez de adjuntar el estudio que certificaba los negativos solicitados, subieron imágenes que no tenían ningún tipo de relación. Entre ellos, una carta de vino, una Guía de usos del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad, y una factura de telefonía celular.

Estos detalles revelan una falla en los controles de ingreso al país, una de las medidas que tomó el Gobierno para apaciguar la propagación del virus.

Sin embargo, fuentes con acceso a la causa señalaron que la representante de Migraciones, no pudo responder las preguntas del fiscal del caso, Ramiro González, sobre los procedimientos administrativos del sistema de control.

Por esa razón, la Justicia solicitó al ente del Gobierno mayores precisiones de cómo se maneja el organismo y analizar todo en conjunto. Aunque podrían tomar otras medidas de prueba, aún no se definió.

Más adelante, todavía está en estudio, podrían llamar a declarar a los estudiantes y a las personas que falsearon la declaración con documentación no acorde a lo solicitado. Lo que sí estaría claro es que, ambos casos, no están relacionados y la escala delictiva en cada uno de ellos es diferente.

Los PRC truchos del vuelo proveniente de Cancún

Migraciones denunció el caso en la Justicia luego de que la madre de uno de los adolescentes que fue al viaje de egresados denunciara, por correo electrónico, que “los certificados fueron hechos en un laboratorio trucho”. Según la mujer, se contactó con un periodista de México que confirmó que el sanatorio que firmaba los negativos no existía.

En la presentación a la Justicia, el organismo manifestó que la mujer aportó documentación y un certificado realizado a su hijo por una clínica médica mexicana, presuntamente contratada por la agencia turística que organiza viajes de fin de curso.

Asimismo, la madre del adolescente dijo que “gracias al contacto con periodistas de Cancún pude averiguar que el laboratorio que le extendió el certificado a mi hijo y sus compañeros no existe en el domicilio que figura en sus papeles, que no tiene sede y que las autoridades sanitarias no la reconocen como afiliadas a los organismos de control”.

En ese contexto, la directora de Migraciones informó al área de Salud sobre el hecho y amplió ante la Justicia una denuncia que había presentado el 22 de enero pasado.

Pero no fue el único caso trascendido hasta el momento, en Asunción, la capital de Paraguay tres argentinos fueron detenidos por intentar abordar un avión en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción con test PCR falsos. Los pasajeros reconocieron que consiguieron los resultados a través de las redes sociales.