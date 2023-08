¿Puedo votar en las elecciones generales si no voté en las PASO?

La jornada electoral de este domingo dirime las candidaturas en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde es obligatoria la asistencia para todos los mayores de 18 años y menores de 70.

No obstante, por diferentes motivos muchos electores no han podido presentarse a votar, lo cual plantea la duda de si esas personas que no votaron en las PASO podrán hacerlo sin problemas en las elecciones generales.

Lo cierto es que nada indica que exista una prohibición o limitación para votar en las elecciones generales habiendo estado ausente en los comicios primarios, pero sí existe multa para quienes hayan decidido no sufragar y no puedan justificarlo ante la Justicia Nacional Electoral, además de la incorporación al Registro de Infractores al deber de votar.

Cómo consultar si se adeudan multas por no acudir a votar

Para consultar si se adeuda alguna multa de anteriores elecciones hay que dirigirse a la web de la Cámara Nacional Electoral (CNE) e ingresar a la categoría “Registro de Infractores”.

Ingresar el número de documento, el género y el distrito electoral.

Escribir el código de validación que solicite la página.

Hacer clic en “Consultar” para corroborar si se adeuda alguna multa por no votar.

La multa por no votar puede abonarse directamente en la web del CNE con cualquier medio de pago digital, o bien de forma presencial en alguna de las sedes del Banco de la Nación Argentina (BNA) en efectivo, con Mercado Pago o con transferencia bancaria.