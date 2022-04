Se flexibilizó el ingreso de argentinos y extranjeros al país: qué requisitos piden

En el Boletín Oficial, mediante la Decisión Administrativa 370/2022, el Gobierno Nacional oficializó la flexibilización de requisitos para el ingreso al país con respecto al protocolo para prevenir los contagios de coronavirus. De esta manera, casi todas las medidas sanitarias quedaron sin efecto, excepto dos.

La medida se aplica tanto a fronteras aéreas como terrestres y marítimas, además de incluir no solo a argentinos, sino también a extranjeros.

En cuanto a las medidas que ya no se solicitarán para el ingreso a la Argentina, una de ellas es la existencia de “corredores seguros”. En tanto, los lugares de acceso no habilitados en la actualidad irán abriéndose de forma “programada y escalonada”. Por otro lado, tampoco será obligatorio controlar la temperatura no solo al llegar a la Argentina, sino tampoco en los embarques.

Los requisitos

Respecto a las únicas dos medidas que se deberán cumplir en el ingreso al país, una de ellas es la presentación de una declaración jurada sobre su vacunación contra el coronavirus y acerca de la ausencia de síntomas relacionados “dentro de las 48 horas previas al inicio del viaje”, indica la decisión administrativa. Por último, los extranjeros tendrán que contar con un documento similar, además de un seguro de salud COVID-19 “con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos”.

Los únicos excluidos de esto último son los argentinos, extranjeros residentes y turistas que visiten la Argentina por menos de 24 horas y accedan por vía terrestre; asimismo de los extranjeros no residentes de nacionalidad ucraniana o provenientes de Ucrania.

En el caso de quienes no tengan ninguna vacuna o su esquema esté incompleto, el Gobierno sugirió “la realización de una prueba diagnóstica de COVID-19 dentro de las 24 horas posteriores a su entrada al país”. Los menores de 6 años quedan eximidos de esto.

En tanto, los tripulantes que no estén vacunados o no tengan el calendario completo, tendrán que demostrar su estado de salud con un test de antígenos realizado al menos 48 horas antes o un PCR con 72 horas previas.