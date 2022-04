Tras dos años, Argentina reabre todas las fronteras

El Gobierno nacional anunció la normalización, en los próximos días, de todos los pasos fronterizos del país con la apertura de los 237 puntos de ingreso y egreso, tanto terrestres, como fluviales, marítimos y aéreos, que comenzarán a operar de acuerdo a las condiciones previas a la pandemia de coronavirus, se informó oficialmente.

La decisión fue tomada en una reunión virtual realizada entre autoridades nacionales y gobernadores de las provincias con pasos internacionales.

Según detalla la información oficial, la nueva reglamentación, cuya puesta en marcha se hará efectiva a partir de su publicación en el Boletín Oficial, prevé que los puntos de entrada al país habilitados hasta el momento operen bajo las nuevas condiciones establecidas.

A la vez, junto a las autoridades provinciales, se realizará una apertura programada y escalonada de los puntos de ingresos no habilitados hasta el momento y, al mismo tiempo, quedará eliminada la categoría de “corredor seguro” implementado en el período de pandemia.

De esta manera, la Argentina vuelve al estado prepandemia en relación con los trámites migratorios.

Nueva reglamentación: qué tendrán que completar los argentinos y extranjeros residentes en el país



• Tanto argentinos como extranjeros residentes en el país deberán completar una Declaración Jurada Electrónica en las 48 horas previas al viaje.

• Quedarán eximidos de completarla quienes ingresen al país por un plazo menor a las 24 horas y lo hagan por vía terrestre.

Nueva reglamentación: qué deberán completar los extranjeros no residentes

• Al igual que los argentinos y que los extranjeros residentes en el país, los extranjeros que no vivan en Argentina deberán completar una Declaración Jurada Electrónica en las 48 horas previas al viaje, a excepción de aquellos que ingresen al país por un plazo de menos de 24 horas.

• Deberán contar con seguro de salud COVID-19, que les brinde cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslado sanitario.

• Las personas extranjeras no residentes de nacionalidad ucraniana o provenientes de dicho país, mientras permanezcan en situación migratoria transitoria, deberán prever un seguro de salud COVID-19 si no contaran con alguna otra modalidad de cobertura de salud.