¿Costó despertar a los más chicos para iniciar las clases?

Foto: Diego Aráoz/ Télam

Misionescuatro tuvo la oportunidad de recoger testimonios de alumnos que comenzaron las clases este lunes, ofreciendo una visión diversa de cómo enfrentaron el regreso a las aulas.

Entre los comentarios recopilados se encuentran expresiones como “me costó sí, pero me gustó venir”, reflejando una mezcla de esfuerzo y entusiasmo por retomar las actividades escolares. Otros estudiantes admitieron que no les costó mucho levantarse temprano y que estaban emocionados por reencontrarse con sus compañeros.

Uno de los testimonios destacados fue el de un estudiante que comentó: “Me levanta a las 7 de la mañana, me despierto y me voy a la escuela. Me gustó reencontrarme con mis compañeritos”. Este comentario refleja la rutina matutina a la que muchos estudiantes deben adaptarse y la alegría que sienten al reunirse nuevamente con sus amigos en el entorno escolar.

A pesar de las dificultades que algunos enfrentaron al iniciar el día, la mayoría de los estudiantes expresaron su satisfacción por volver a la escuela. Frases como “me encantó venir a la escuela” o “me gustó venir” resaltan el valor que los alumnos otorgan a la educación y el ambiente escolar.