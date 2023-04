Editorial de HDP: “Dólar L-Gante 420”

“Hoy estás mejor que mañana, en Argentina es así, mañana es peor”, expresó el periodista Eduardo Pérez* al comienzo de su editorial del programa Horas de Periodismo (HDP) que se emite por MisionesCuatro.

“Vamos a llegar destrozados a la navidad, quizás en las PASO si gana la oposición y si hay unos mensajes y unos síntomas de lo que espera el mercado, no el de los poderosos, el mercado para que la gente no se muera de hambre, quizás no llegue tanto”, declaró el comunicador y señaló que, a fin de año, se prevé un dólar a 700.

“En Argentina cualquier pronóstico se encarga la historia y es tiempo de hacerlo realidad”, precisó.

Asimismo, brindó algunos tips: “comprar en cuotas fijas en pesos, no ahorres en peso, tenés 5000 guardados en el colchón, mañana te despertás y somos pobres, esos 5000 valen 400”.