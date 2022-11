Editorial de HDP: “Expectativa vs realidad”

Foto: Getty Images

“Nosotros estamos pichados, pero Alberto, Kelly Olmos y Sergio Massa están más pichados porque creían que nos íbamos a olvidar de todo. La derrota no fue como mirarnos al espejo y creernos que somos los mejores porque sí, porque somos mejores y somos argentinos y no siempre es así”, fue la expresión de Eduardo Pérez en su editorial “expectativa vs realidad”, en el programa Horas de Periodismo (HDP) que se emite los miércoles por Misiones Cuatro.

“Pasamos de ser los mejores del mundo a ser los peores, pero la diferencia es que, cuando pasamos a ser los mejores, yo soy parte de los mejores. Ahora, cuando perdemos, no soy eso, la culpa la echo al otro y no nos hacemos responsables. Que esta derrota sirva para que aprendamos algo”, declaró.