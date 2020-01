El papelón de los K en el Facebook de MisionesCuatro

Como solemos hacer cada fin de semana, casi siempre los domingos, publicamos un editorial en el diario online Misiones Cuatro, que a su vez se publica en la cuenta de Facebook del medio, por cierto, de las más visitadas de la provincia. El pasado domingo 19 de enero, a veinticuatro horas del aniversario número cinco de la muerte del fiscal Alberto Nisman, decidimos publicar un artículo de opinión sobre el asunto.

Pero esta vez no fue de nuestra autoría ni de ningún colega del diario o del canal Ocho de Posadas. Publicamos un editorial que escribió Alberto Fernández. Sí, el hoy presidente de la nación en fórmula conjunta con Cristina Kirchner, quién lo designó en el cargo. Alberto, como le dicen en confianza desde que asumió en diciembre, publicó esa opinión en el diario “La Nación” de Buenos Aires el lunes 16 de febrero de 2015, veintinueve días después de que el fiscal Alberto Nisman fuera encontrado muerto. Hace cinco años, cuando era un ex jefe de gabinete de los Kirchner que había dejado el cargo en 2008. En el editorial Fernández es tan crítico de su ahora vicepresidente Cristina Kirchner y le adjudica tanta responsabilidad en la muerte de Nisman como jamás se leyó en artículo o se oyó en boca de dirigente opositor alguno.

Y acá viene el papelón protagonizado en la red social Facebook por los lectores que no leen, pero que opinan pretendiendo que leyeron. El editorial, que era de Alberto y no nuestro, recibió 168 comentarios de usuarios de Facebook y fue 124 veces compartido por varios de ellos. De esos 168 comentaristas, solo uno leyó el artículo hasta el final, dónde se menciona su autoría y se señala fecha y medio de comunicación que lo publicó. El resto, algunos de un modo desopilante, nunca se enteraron.

¿Por qué? Por una costumbre decadente y peligrosa que se entroniza con el tiempo. Una porción que es claramente mayoritaria entre quiénes opinan con emoticones o con palabras sobre un artículo periodístico de cualquier género, es quedarse con el título, mirar la foto, y largarse a escribir “una opinión” sin haber ni asomado ni la nariz por el cuerpo de la nota. No la leen. Esto se puede verificar en cualquier momento en cualquier mass-media. De eso deriva una mala calidad de información que es responsabilidad del receptor y no del emisor. Un síntoma claro de una decadencia cultural y de una masiva brutalidad que no habría que tomarse tan a la ligera. Va a costar mucho que nuestro país progrese cuándo la pereza mental está tan extendida. Se trata de una cuestión tan propia de tilingos que pretender adjudicarla al fenómeno de la llamada “posverdad” parece, más bien, un intento de ponerle un traje y perfumar a un sujeto que por debajo está muy sucio.

Estos son algunos ejemplos del cyber-ridículo (los errores y horrores de ortografía, mayúsculas y demás yerbas, corren por cuenta de quiénes comentaron. La transcripción de los comentarios es literal):

–Aida Araldi Froldi: “Porque no dejan de sembrar odio, si tienen prueba presentenla a la justicia, no levanten falsos testimonios, algún día se sabrá la verdad, mientras tanto,, todos son inocentes, ustedes los de misiones cuatro, solo siembran odio, que pena”

Recibió 7 “Me gusta”

–Luis Alberto Alves: “Misiones cuatro forma parte del gorilage”

Recibió 1 “Me encanta” y 11 “Me gusta”

–Ingrid Mo Ca: 5 años de mentiras, de utilización mediática de la cuestión…. cabe preguntarse ¿quién se benefició de esta muerte? Y al encontrar la respuesta se encontrará indicios sobre cuál podría haber causado este final. También cabe preguntarse ¿qué investigó Nisman, y que resultados obtuvo sobre esos 20 Años de presupuesto que pagamos todos? Vida de lujos y lujuria con plata de nuestros impuestos y sirviendo a intereses extranjeros… con cuentas en bancos, sin declarar… Definitivamente #NOSOYNISMAN”

Recibió 1 “Me gusta”

–Alicia Susana Dalmau: “increíble que sigan con la cantinela” Cristina lo mato por la denuncia” sin precisar QUE LA DENUNCIA DE NISMAN ERA UNA VERDADERA PAVADA, TOTALMENTE INCONSISTENTE, SIN NINGUNA PRUEBA, BASADA EN FALSEDADES QUE FUERON DESMENTIDAS ESA MISMA MAÑANA DEL 18/01/15 POR EL JEFE DE INTERPOL POR LAS “SUPUESTO PEDIDO DE LEVANTAMIENTO DE LAS ALERTAS ROJA” EN LA CAL NISMAN SUSTENTABA SU RIDÍCULA DENUNCIA, que fue desestimada por AUSENCIA DE DELITO por 3 jueces federales, el pobre tipo quedó colgado del pincel y se suicido, pero como de costumbre los buitres del pro ayudado por los medios concentrado se montaron sobre el cadáver y no pararon de construir un relato. Es EL CASO EMBLEMÁTICO COMO INFLUYE EN UNA SOCIEDAD IGNORANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA POSVERDAD”.

Recibió 2 “Me gusta”. En respuesta a su comentario, Alva Duarte, tratándola de antikirchnerista (cuando la señora Dalmau, además de docente, es militante del Frente de Todos) escribió: “Alicia Susana Dalmau Que odio esparramas. No sopotas que volvió a ser gobetnante. Y quedará en reemplazo. Del presidente. Mira la pelicula maldita. Enferma. .!”

–Alejandro Rios: “Hasta el cansancio repiten los mismos títulos. No tienen virtudes que resaltar del gobierno que se fue y al que defendieron sin analizar críticamente sus medidas. La población ya dio su sentencia. Hoy vuelven a re utilizar los recursos mediáticos y a re vivir a los muertos para generar más odio en aquellos que ya les creen. La justicia esta tan desprestigiada que ya nadie cree en su accionar prefieren creer en Netflix antes que en un juez o fiscal y éste señor formaba parte de ello y sacaba rédito de su posición así que cualquier cosa pudo haber pasado”.

–Lily Nuñez: “No hay noticias parece a colaborar canal 4con el país un poco de paz sembren ya que nada mejora ayuden si no sigan con lo mismo de siempre”

–Sergio Gazal: “Por favor periodistas, es presidente no presidenta”

–Ale Molina: “Se escribe PRESIDENTEEEEE POR FAVOR ESCRIBAN BIEN”.

Recibió 1 “Me encanta” y 1 “Me gusta”

–Gabyy Vázquez: “El diario el odio jaja”

–Andres Ramon Fernandez: “Misio es cuatro ya no se puede leer es clarín yo te bloqueo”

–Cristian Bondarenco: “Primero y principal no se escribe presidenta. Es precidente”. (Y el señor lo escribe con “c”, cuando es con “s”).

–Juan Carlos Dublece Netto: “Misiones cuatro es presidente aprende y repetí con miguo presidente la palabra presidenta no existe ni seas tan burro”

–Yaki Borges: “Los de misiones cuatro siempre lo echo leña a Cristina eso es sabido xq son marxista xq a ellos le conviene xq macri es x los que mas tiene no x los humilde eso es”

–Sosbbello Sosbbello: “Misiones cuatro, es macrista. Que se puede esperar de las noticias políticas. No me intersa para nada, tiran agua para su molino”.

–Chango Coria: “Hasta que se muerdan la lengua o se traguen su veneno mientras duermen, la gente ponzoñosa insistirá con estas acusaciones…”. Este señor es periodista y no lee antes de opinar.

Recibió 1 “Me gusta”

–Alfredo Lopez: “Ay Misión Cuarta; te olvidaste que también lo denunció a Macri…”Ahora que ya no está “Marilú”, que en paz descanse, ¿el señor López seguirá en su cargo docente?

–Goyi Alvez: “Que presidenta si es bisi”. Aquí ya dudamos de la existencia de Dios.

–María Arzamendia: compartió el artículo y recibió una respuesta de Jorge Vilchez: “No t dejes llenar el coco!!!”

–Brown Mauricio: compartió el artículo y escribió en su cuenta: “Avisenle a misones obsecuente tv q es vicepresidente no la presidenta. Al watsapp 3764175005”. Este señor piensa que Misiones Cuatro es obsecuente del kirchnerismo. Puede que haya estado viviendo en Dinamarca entre 2003 y 2019 y volvió al país la semana pasada.

En este simposio de la ignorancia hay docentes, periodistas, y profesionales de todo tipo. Muchos escriben con errores de ortografía porque se nota que no leen ni las notas ni lo que escriben ellos. Conocen las palabras por haberlas oído, no por haberlas visto escritas. Todos se enojaron con Misiones Cuatro sin saber que se estaban enojando con el señor al que hace tres meses ellos mismos votaron para presidente.

Pero entre tantos disparates surgió un bálsamo de redención. Alguien sí leyó la nota y hasta el final y se enteró de quién era el autor y publicó el mismo link de “La Nación” que publicamos nosotros al pie del editorial que no era nuestra sino de Alberto, pero que fue interpretada como nuestra y no de Alberto porque Alberto pensaba una cosa cuando estaba alejado de Cristina, pero ahora Alberto piensa otra cosa porque se volvió a acercar a Cristina:

–lolet: “Lean acá las notas que escribió este panqueque cara dura… autor de la nota de arriba en 2016…saquen sus conclusiones https://www.lanacion.com.ar/autor/alberto-fernandez-2341“

Vaya uno a saber que haremos los periodistas-y los medios-con esta pataleta al hígado de la cultura que implica el abandono de la lectura y el triunfo rotundo de la doxa sobre la episteme que a Platón le hubiera sacado una úlcera estomacal. No se verifica solo en las redes sociales, sino en cualquier sitio web.

Suele verse en las puertas de algunas librerías una calcomanía que dice: “Si la educación le parece cara, pruebe con la ignorancia”.

Parece que estamos en eso…

