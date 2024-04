Tarifazo Energético en Misiones

money concept

En una primera entrega abordamos la crisis energética que atraviesa nuestra Provincia en su conjunto, es tiempo de abordar y desmenuzar un tema inquietante y polémico: tarifas, de enorme importancia para los usuarios y de gran impacto socioeconómico.-

Los datos encontrados en una búsqueda realizada en los cuadros tarifarios de las provincias del NEA nos muestran que la Provincia de Misiones está sometidas a tarifas que casi duplican el valor con el resto, además verificamos que sufrimos aumentos mensuales, mientras el resto tiene ajustes trimestrales. Veamos.

Como resultado de estos puntos “raros” procedimos a investigar y descubrimos algunas cuestiones que queremos explicar a los ciudadanos:

La ley 24.065 del año 1991 establece las normas para la administración y funcionamiento del Sistema Eléctrico Argentino.

Entre los puntos que regula esta ley es el establecimiento de la tarifa. En su artículo 40 establece que el servicio de transporte y distribución será ofrecido a tarifas justas y razonables y que las empresas deben trabajar con eficiencia.

Siguiendo como referencia está ley encontramos la Resolución 61/92 de la Secretaria de Energia la Nación del año 1992 que establece: “….Los precios a Distribuidores se determinarán para períodos estacionales de seis meses a partir del 1 de mayo y del 1 de noviembre de cada año. El precio se fijará según una tarifa binómica, con un precio de la energía por período tarifario, en función del costo marginal promedio del Sistema, y un cargo fijo por potencia….”, continua diciendo “….el precio se mantendrá fijo por los primeros tres meses. Transcurrida la mitad del semestre, el Organismo Encargado de Despacho (O.E.D.) realizará una actualización de la programación de los tres meses restantes, cuyos datos y resultados se acordarán con las empresas integrantes del Mercado Eléctrico Mayorista M.E.M….” cierra “….Si la Secretaría de Energía Eléctrica considera que el apartamiento resultante es significativo respecto a la previsión original, podrá disponer modificar mediante resolución , los precios a Distribuidores para el resto del período…“

En este orden tenemos la resolución 7/2024 de la Secretaria de Energía de la Nación que establece las directivas y justificaciones para establecer el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) para el período comprendido de febrero a abril de 2024.

En la provincia de Misiones el MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (MHFOySP) con su resolución N° 164, (que contempla el proyecto de resolución de Expediente N° 3400-158-24 registro de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos y las caratulado “Proyecto de Resolución de Incremento Tarifario Eléctrico Provincial”; el Decreto del P.E.N. N° 332/22, la Resolución S.E. N° 467/22, la Resolución N° 46/23 (Reg. MHFOySP), el Decreto del P.E.N. N° 55/23 y la Resolución de la Secretaría de Energía (SE) N° 7/24 que ya mencionamos) establece el precio de la tarifa para los usuarios de la provincia.

El problema comienza aquí: los precios establecidos por la resolución 07/2024 Secretaria de Energía de la Nación, Ministerio de Economía (RESOL-2024-7-APN-SE-MEC) no se corresponden con los precios establecidos por la provincia de Misiones.

El Precio Estabilizado de Energía (PEE) así como el precio de referencia de la potencia establecido por C.A.M.M.E.S.A. (Compañía Administradora Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) es el mostrado en la figura de abajo.

La misma resolución de Secretaria de Energía de la Nación establece en $ 1265 /MWh el valor de transporte.

Como lo establece la Ley 24065 los transportistas y distribuidores serán remunerados por el uso de sus activos.

En otras palabras podemos decir que la Tarifa se compone de tres partes:

Precio de la estabilizado Energía (PEE) + Valor de Transporte (VAT) + Valor de Distribución (VAD)

es decir TARIFA=PEE+VAT+VAD esta fórmula define el precio de la tarifa, desagregar el detalle nos permite entender y fundamentar porque EMSA aplica un tarifazo, muy por encima de la media y eso lo hacen además con un argumento infantil: la culpa es de otro (en este caso de Nación).-

La resolución del MHFOySP de Misiones parte de una afirmación de que el precio monomico de la energía es de 52392,4$/MWH (valor que no pudimos verificar en fuentes oficiales) y el precio de referencia de la potencia de 2682088$/MW.

Estos precios están establecidos para cada Mega Watios hora (energía) y Mega Watios (potencia), para que estos números se asemejen a los de nuestra factura de energía debemos dividirlos por 1000 (para obtener kilo Watios hora para energía y kilo Watios para potencia), así tenemos que 1kWh de energía valdría, según el precio que EMSA dice usar de referencia, TARIFA=52,392$/kWh + 1,265$/kWh + VAD.

Núcleo del problema:

Si tomamos como referencia la tarifa para un usuario residencial de EMSA, por ejemplo Categoría 1 sin subsidio es de 112,541$/kWh, ESTE ULTIMO VALOR ES ABSOLUTAMENTE ARBITRARIO, no se condice con los parámetros y esconde un BRUTAL TARIFAZO que es de la Empresa Provincial que fija ese valor muy por encima excesivamente de la media de las Provincias del NEA , por ejemplo, esto nos deja un resultado que el VAD (Valor Agregado de Distribución ) de EMSA es de 58,884$/kWh, lo que significa que EMSA cobra más por su servicio de cables que las empresas generadoras por producir la energía eléctrica un sinsentido total.

Este es el punto que levanta la desconfianza y el meollo de la cuestión: ¿cómo se llega al valor?, ¿porque es tan elevado? ¿Qué déficit intentan cubrir? Una explicación posible ya en terreno de la conjetura podría ser que es para cubrir el costo del combustible que implica las generadoras parche que inyectan energía al sistema provincial o para cubrir gastos de otros tipos que nada tienen con la gestión de la empresa.-

Adquiere relevancia porque venimos experimentando fuertes incrementos MENSUALES (lo que va contra la ley) desde el mes de octubre de 2023 que no se corresponden con los aumentos establecidos por Nación.

Otro parámetro de comparación son las tarifas de las provincias del N.E.A. que si respetan la programación trimestral y donde la tarifa para la misma categoría 1 es de:

Corrientes 74,12$/kWh

Chaco 68,4998$/kWh

Formosa 84,6577$/kWh

¿Todo esto nos lleva a plantear el interrogatorio de que está pasando en Misiones?

No podemos dejar de recordar que vivimos los últimos peores 25 años en materia energética de la Provincia, donde la falta de planificación e inversión llevaron al sistema eléctrico al borde del colapso. En los últimos 8 años la provincia recibió como ayuda de emergencia la instalación de grupos generadores Diesel, conocidos como grupos delivery. Además, que en los dos últimos dos años recibimos en misiones dos instalaciones nuevas de generadores Diesel (con los contaminantes e ineficientes que son, mientras la propaganda oficial vende una provincia ecología instalando papelitos dorados en algunos puntos de la provincia).

Estos generadores se abastecían con combustible “gratuito” recibido desde ENARSA, pero es de público conocimiento que ENARSA y CAMMESA no están cumpliendo con sus contratos y que ENARSA desde octubre no entrega combustible a Misiones, punto que coincide con los primeros aumentos de tarifa.

La pregunta, ¿la provincia verde está cobrando a sus ciudadanos la tarifa más cara del país para financiar la fiesta de despilfarro para sustentar caprichos energéticos y de los otros?

Como última reflexión agregamos una particularidad en materia Defensa del Consumidor (derechos incorporados por la reforma de la Constitución Nacional del año 1994) asignatura incumplida de punta a punta en nuestra Provincia ( aquí los Usuarios y Consumidores en materia de energía eléctrica directamente NO EXISTEN) el ente encargado por velar por la calidad del servicio ofrecido por la empresa EMSA y por las cooperativas, así como por la modicidad tarifaria es el E.P.R.E. (Ente Provincial Regulador de la Energía), que en nuestra provincia no ha sido reglamentada, a pesar de que la normativa data del año 1995 cuando se sanciona la Ley X N° 17 (antes Ley 3270) deuda del Poder Ejecutivo Provincial , no se cumple la Ley , otra vez.- Es por eso que los usuarios estamos indefensos ante los constantes abusos, como son los cortes de varios días de duración, la imposición de tarifas siderales y otros abusos como que los clientes hagamos las obras que son obligación de EMSA

En un próximo abordaje trataremos la discusión sobre la matriz energética.-