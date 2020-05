Con el aislamiento “las estafas y ciberdelitos crecieron notablemente”

POSADAS. Según la titular del Departamento de Cibercrimen de la Policía de Misiones, Cria. Marilyn Ozuna, se incrementaron exponencialmente las denuncias por estafas y ciberdelitos, un problema que vinculó con la cuarentena obligatoria y el incremento del uso de computadoras, tablets y celulares.

“El aislamiento potenció de manera desmesurada el uso de medios tecnológicos. Eso nos trajo dolores de cabeza por las estafas telefónicas, los phishing, estafas de empresas comerciales. Es muy amplio el abanico del cibercrimen. Las estafas y ciberdelitos crecieron notablemente”, aseguró Ozuna.

Según la comisaria, antes de la cuarentena obligatoria para frenar los contagios de Covid-19, “nos manejábamos con otras modalidades, como el cuento del tío o el cuento del nieto’. Con el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) estamos teniendo denuncias por falsas llamadas telefónicas donde se piden el nro de CBU o de cuenta, los token de seguridad”, contó Ozuna.

“Toda la tramitación del IFE fue via internet, ningún gestor o empleado de la Anses se comunicó con nadie. Si todo el proceso fue virtual, por qué llamarían para concretar los pagos. Anses no tiene gestores ni trámites personales”, planteó Ozuna en una clara recomendación para que los ciudadanos no caigan en las trampas de los estafadores.

El caso de la banda de falsificadores de oficios judiciales truchos

Por otra parte, Ozuna se refirió al resonante caso de los dos inspectores de tránsito municipal, que fueron detenidos junto a otros 6 delincuentes, en el marco de un operativo contra una banda que se dedicaba a la falsificación de documentos públicos. “Hay bastante trabajo por delante, es increíble lo secuestrado. Son 8 detenidos y la investigación continúa”, reveló la comisaria.

“Vendían y comercializaban documentaciones apócrifas, actas de entrega, oficios, diligencias, etc., para que el ciudadano común vaya a retirar vehículos secuestrados por el municipio”, agregó. Sin brindar detalles que perjudicarían la investigación en curso, Ozuna reveló: “Contaban con una buena logística que les permitía imprimir este tipo de documentación. Tenemos varios casos más, a través de denuncias de varias personas damnificadas”, reveló la funcionaria policial, que no descarta más detenciones.