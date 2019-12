“Escrachador” de Facebook tendría contactos con la SAIC

POSADAS. Daniel Amarilla, uno de los primeros en denunciar a Claudio Leiva, el administrador de la página de Facebook, “Escraches Posadas”, habló con MisionesCuatro y puso de relieve que el policía y presunto cómplice del “escrachador”, pertenecería a la SAIC (Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas). De confirmarse esto, “sería muy grave” porque implicaría que el presunto extorsionador y ciberdelincuente, tendría acceso a información crucial en casos complejos y de alta resonancia.

El edil mandato cumplido de Posadas recordó que denunció a Leiva en 2017, sin embargo, el juez de instrucción Ricardo Balor, no avanzó con las investigaciones. “Para Balor era chusmerio barato y no avanzó con las denuncias. Por suerte el juez Marcelo Cardozo sí investigó. Cuando me presenté había varias denuncias contra Leiva”, aseguró Amarilla, quien insistió en que entre las personas escrachas había dirigentes y empresarios.

“Empecé a averiguar varias cosas por mi cuenta. Las fotos de este personaje, las presenté en el juzgado de Balor, pero él no hizo nada”, recalcó Amarilla, crítico con el mencionado juez de instrucción. “Hay gente de Cámara de Diputados y del IPS que habían formulado denuncias y mensajes”, acotó.

Escraches y extorsión

Por otra parte, Amarilla subrayó que Leiva no sólo se dedicaba a las calumnias por medios cibernéticos, sino que además, aparentemente se dedicaba a la extorsión. “Esta persona no sólo calumniaba con los escraches, sino que además, quería extorsionar. En la misma oficina del Departamento de Cibercrimen de la policía, avanzaron (contra Leiva). Pero lo dejaron que siga haciendo”, dijo Amarilla, nuevamente cuestionando a Balor.

Asimismo, el ex edil sostuvo que “este hombre (Leiva) no trabajaba solo, hay dos o tres más que también están implicados. Tengo entendido que el policía detenido sería el que trabaja en la secretaría que maneja el Dr. (Fernando Javier) Castelli (la SAIC), que tienen acceso a escuchas telefónicas y mucha información en casos resonantes”, fustigó el ex edil.

En este sentido, Amarilla consideró que “sería muy grave si alguien de la SAIC intercambiaba información con (un extorsionador como) esta persona”.

Más cómplices y ¿un vínculo con empleados estatales?

Sobre el final, el ex concejal aseguró que además de la página “Escraches Posadas” a través de la cual Leiva y sus cómplices, difamaban y chantajeaban a personas, hay otras páginas similares que en las últimas horas fueron cerradas. Para Amarilla, se dio un efecto en cascada con estas páginas que podrían originar nuevas detenciones. Y por otra parte, vinculó a personas vinculadas al Estado, con los escraches anónimos.

“Hay mucha gente que trabaja en distintos sectores como el Concejo Deliberante, la Municipalidad, Casa de Gobierno y la mismísima policía, que intercambiaban información con este hombre (Leiva), inventaban cosas (contra funcionarios o compañeros de trabajo) y se los escrachaba”, denunció Amarilla. “Ojo que hay bastante gente comprometida con esto”, fustigó.