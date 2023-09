Estafas en la red: qué hacer para prevenirlas

Foto ilustrativa vía web

Para ello, los estafadores utilizan el contexto social y hacen foco en los sectores más vulnerables, haciéndose pasar por entidades privadas y públicas, ofreciendo préstamos o bonos para recabar datos personales.

En ese contexto, desde la Policía de Misiones brindan estos nueve consejos para que estés preparado ante cualquier maniobra sospechosa que un cibercriminal pueda realizar para usurpar tus cuentas bancarias o de billeteras digitales:

1. Mantenete escéptico ante cualquier solicitud inusual o sospechosa. Los estafadores a menudo intentan manipular tus emociones para obtener información personal o financiera.

2. Verificá la autenticidad de las cuentas y sitios web: Antes de proporcionar cualquier información, verificá que las cuentas y los sitios web sean auténticos. Buscá señales de autenticidad, como una URL segura (https://), símbolos de verificación y reseñas de otros usuarios.

3. Utilizá contraseñas seguras: Creá contraseñas únicas y complejas para tus cuentas en redes sociales y páginas web. Usá una combinación de letras, números y símbolos, y evita información personal fácilmente adivinable.

4. Habilitá la verificación en dos pasos: Proporciona una capa adicional de seguridad al requerir una segunda forma de verificación, como un código enviado a tu teléfono móvil, para acceder a tu cuenta.

5. Evitá hacer clic en enlaces sospechosos: Si recibís mensajes o correos electrónicos con enlaces desconocidos o sospechosos, evitá hacer clic en ellos. Estos enlaces pueden llevar a sitios web fraudulentos o descargar malware en tu dispositivo.

6. No compartas información personal sensible: Tené precaución al compartir información personal en redes sociales. No publiques datos como tu dirección, número de teléfono o información financiera en perfiles públicos.

7. Examiná las políticas de privacidad y términos de servicio: Antes de utilizar una nueva plataforma o página web, revisá sus políticas de privacidad y términos de servicio. Asegurate de comprender cómo se va a manejar y proteger tu información.

8. Utilizá una solución antivirus confiable: Instalá un software antivirus de confianza en tus dispositivos para protegerte contra malware y virus. Mantené el software actualizado.

9. Educación y conciencia: Mantenete informado sobre las últimas tácticas de estafa y compartí tus conocimientos con amigos y familiares. La educación y la conciencia son fundamentales para prevenir estafas en línea.