Llevaba 800 litros de nafta en su camioneta

En horas de la noche del martes, una patrulla motorizada detuvo la marcha de una camioneta fines efectuar el control físico y documentológico sobre ella. Cuando el personal solicitó al conductor del rodado que les muestre el contenido del compartimiento de carga pudieron constatar la presencia de 4 tachos de 200 litros cada uno, llenos de combustible.

Consultado sobre su carga, el individuo expresó no contar con ningún comprobante que justifique su procedencia ni destino, con el agravante que el vehículo utilizado no se encontraba habilitado para el transporte de sustancias peligrosas. Se presumió que el destino del mismo podría ser la venta irregular o su exportación al vecino país por un paso no habilitado.

Habiendo dado intervención a personal de AFIP-DGA delegación de Puerto Iguazú, se procedió al labrado de las actuaciones de rigor, así como el secuestro de 800 litros de nafta, los cuales se encuentran valuados en $ 254.400.