Secuestraron en Garupá un Audi A3 robado en Buenos Aires

GARUPÁ. La policía llevaba a cabo tareas de inteligencia por barrio La Ripiera, basándose en datos precisos que recabó del caso. Fue así que, en la colectora Sur casi calle Juncal, observó al vehículo estacionado frente a un domicilio y tras consultar con la base de datos de la DNRPA, comprobó el pedido de secuestro que tenía por el citado delito.

En ese contexto se apersonó el propietario del mismo, quien manifestó haberlo comprado de forma particular y les quedaron cuotas pendientes, las cuales no se hicieron, ya que el presunto vendedor no contestó más las llamadas ni los mensajes de texto.

Por ello, tras consultas con el Juzgado de Instrucción N.º 7 de Posadas, los encubiertos secuestraron y trasladaron el coche hasta sede policial donde se ejecutarán las pericias de rigor.